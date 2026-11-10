Ryś znów pojawił się niedaleko Tarnowa. Zarejestrowała go fotopułapka

To nagranie to prawdziwa gratka dla przyrodników. Leśna kamera uchwyciła rysia

Ryś należy do najbardziej tajemniczych mieszkańców polskich lasów. Prowadzi samotniczy tryb życia i jest niezwykle ostrożny. Nawet w miejscach, w których regularnie występuje, jego obecność trudno zauważyć. Tym większe zainteresowanie wzbudziło nagranie zarejestrowane przez fotopułapkę w Paśmie Brzanki.

Na udostępnionym materiale widać drapieżnika, który spokojnie przechodzi leśną drogą. Zwierzę nie wykazuje oznak niepokoju i przez chwilę znajduje się w zasięgu kamery. Nagranie opublikowano między innymi na profilu Nadleśnictwa Gromnik w mediach społecznościowych.

Obecność rysia w pobliskich lasach to istotna informacja również z punktu widzenia funkcjonowania lokalnego środowiska naturalnego.

– To rzadki drapieżnik, wymagający dużego areału. Sytuacja jest dla nas korzystna, ponieważ ryś pełni też funkcję naturalnego selekcjonera - potrafi w terenie eliminować chore zwierzęta i pomaga tworzyć ekosystem – stwierdził w rozmowie z Radiem ESKA Paweł Wałaszek, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie.

Podstawę diety rysia stanowią przede wszystkim sarny, ale poluje on również na młode jelenie, ptaki oraz mniejsze ssaki. Jako samotny i wyjątkowo ostrożny łowca zazwyczaj pozostaje poza zasięgiem ludzkiego wzroku. Choć ryś jest największym dzikim kotem Europy, to nie ma powodów do niepokoju. Jest to zwierzę, które unika kontaktu z człowiekiem.

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