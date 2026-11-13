Sprawa zabójstwa 26-letniej kobiety w Tarnowie, za które sprawca usłyszał wyrok 20 lat więzienia, doczekała się nieoczekiwanego finału.

Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie obniżył karę dla mordercy do 12 lat, powołując się na "niecodzienne okoliczności" zbrodni.

Dowiedz się, co dokładnie sąd uznał za okoliczności łagodzące i poznaj szczegóły tej kontrowersyjnej decyzji.

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Sąd Apelacyjny łagodzi wyrok

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki, postępowanie w sprawie zabójstwa przy ulicy Krzyskiej zostało prawomocnie zakończone. Obrona Kamila B. złożyła apelację od wyroku sądu pierwszej instancji, który skazał go na 20 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, który rozpatrywał sprawę, podtrzymał ustalenia, że czyn popełniony przez oskarżonego był zabójstwem kwalifikowanym z artykułu 148 § 1 Kodeksu karnego. Jednak, jak zaznaczył prokurator, "mając na względzie w sumie niecodzienne okoliczności tego zabójstwa, obniżył sprawcy karę z 20 lat do 12 lat pozbawienia wolności".

Wyrok jest prawomocny. Prokuratura nie może wnieść w tej sprawie kasacji do Sądu Najwyższego, ponieważ w przypadku, gdy dotyczy ona wyłącznie niewspółmierności kary, nie przysługuje ona oskarżycielowi publicznemu.

20 lat więzienia w pierwszej instancji

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł 21 kwietnia przed Sądem Okręgowym w Tarnowie. Sąd uznał wówczas Kamila B. za winnego i, zgodnie z żądaniem prokuratora, wymierzył mu karę 20 lat pozbawienia wolności.

Linia obrony opierała się na argumencie, że oskarżony nie planował zbrodni, a jego działanie było tragiczną konsekwencją spożycia alkoholu i zażycia środków psychoaktywnych. Obrońcy domagali się uniewinnienia.

Zbrodnia przy ulicy Krzyskiej

Do tragicznego odkrycia doszło 8 czerwca 2025 roku w budynku komunalnym przy ulicy Krzyskiej w Tarnowie. Zaniepokojony brakiem kontaktu z siostrą mężczyzna wszedł do jej mieszkania, gdzie znalazł skrępowane ciało 26-latki.

Śledczy szybko zabezpieczyli kluczowe dowody, w tym nagrania z monitoringu. Kamery zarejestrowały mężczyznę, który dzień wcześniej jako ostatni wychodził z mieszkania ofiary. Już 9 czerwca policja zatrzymała podejrzanego – 34-letniego wówczas mieszkańca Tarnowa.

W toku śledztwa ustalono, że sprawca i ofiara spędzali razem czas, spożywając alkohol i zażywając środki odurzające. Według ustaleń prokuratury, Kamil B. obezwładnił kobietę, skrępowawszy jej ręce, a następnie udusił ją, zaciskając na jej szyi kabel od prostownicy do włosów.

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Ogród Sensoryczny w Parku Strzeleckim w Tarnowie

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