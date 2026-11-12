Od warsztatów tworzenia planszówek po konkurs cosplay. Dom Kultury Westerplatte zaprasza na święto fantastyki w Tarnowie

Fantastyka opanuje Tarnów! Dom Kultury Westerplatte zaprasza na wyjątkowe listopadowe wydarzenia

Choć projekt „Fantastyczny Tarnów” realizowany jest od września, to właśnie listopad będzie najbardziej intensywnym miesiącem pod względem liczby atrakcji. Pierwszą propozycją są warsztaty projektowania gier planszowych, zaplanowane na 14 i 15 listopada. To nie będzie jedynie okazja do poznania zasad tworzenia planszówek. Uczestnicy mają wyjść z zajęć z własnym prototypem gry! Zajęcia poprowadzi Wojciech Rzadek – uznany game designer, autor ponad 21 gier planszowych, który nadzorował produkcję ponad 130 tytułów. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest jednak ograniczona. Obowiązują zapisy przez system ActiveNow. Szczegóły można znaleźć na stronie Domu Kultury Westerplatte.

POSŁUCHAJ: mówi Magdalena Trusz

Anime, cosplay i wielki finał przy Wieży Ciśnień. Ostatni weekend listopada zapowiada się wyjątkowo

Warsztaty projektowania planszówek to dopiero początek listopadowych atrakcji. W kolejny weekend, 21 i 22 listopada, Dom Kultury Westerplatte zamieni się w miejsce spotkań miłośników japońskiej popkultury. Wszystko za sprawą wydarzenia „Komikslandia w Twoim mieście”, które przygotuje warszawski sklep Komikslandia. Będzie mnóstwo atrakcji związanych z anime. Jak podkreśla Magdalena Trusz z DWK, zaplanowano też coś dla cosplayerów.

– Osoby zainteresowane cosplayem będą mogły zaprezentować swoje stroje. Nie zabraknie również wielu innych atrakcji. Dodatkowo Dom Kultury Westerplatte przygotowuje specjalną strefę inspiracji, skierowaną przede wszystkim do cosplayerów. Będzie można w niej dokonać ewentualnych poprawek kostiumów, a także dowiedzieć się, w jaki sposób je udoskonalić i ozdobić – zapowiada Magdalena Trusz.

Emocji nie zabraknie w ostatni weekend listopada. Właśnie wtedy odbędą się Tarnowskie Spotkania z Fantastyką „Wieża Ciśnień”. Tym razem wydarzenie potrwa aż trzy dni – rozpocznie się w piątek o godz. 18, a zakończy w niedzielę o godz. 18. Organizatorzy przygotowują prawdziwą ucztę dla miłośników fantastycznych światów. W programie znalazły się m.in. prelekcje, warsztaty, konkursy, turnieje, gry planszowe oraz gry terenowe.

- Głównym gościem Tarnowskich Spotkań z Fantastyką „Wieża Ciśnień” będzie Paweł Kopijer. Spotkanie z nim odbędzie się w sobotę, późnym popołudniem. Paweł Kopijer jest pisarzem i twórcą gier planszowych. Stworzył cykl książek „Kroniki Dwuświata”, osadzony w niezwykle ciekawym, autorskim świecie. Jest również autorem gry planszowej „Mitrys”, w którą będzie można zagrać na miejscu, a następnego dnia wziąć udział w turnieju. Wydarzenie potrwa trzy dni – od piątku do niedzieli. Wstęp każdego dnia jest bezpłatny, trzeba jednak wcześniej zarejestrować się osobno na każdy dzień za pośrednictwem systemu ActiveNow” - podkreśla Magdalena Trusz.

Zaplanowano też konkurs cosplay. Organizatorzy nie narzucają ograniczeń dotyczących postaci – na scenie mogą pojawić się bohaterowie anime, filmów czy postacie inspirowane ulubionymi światami.

Na tym nie koniec. Dzień po konkursie spod Domu Kultury Westerplatte wyruszy barwny pochód cosplayowy, którego uczestnicy przejdą w kierunku Wieży Ciśnień. Dołączyć będzie mógł każdy, nie tylko osoby posiadające kompletne kostiumy. Wystarczy przynajmniej jeden element przebrania – może to być nakrycie głowy, charakterystyczny dodatek lub część stroju.

– Nie wahajcie się. Czekamy na was. To jest naprawdę niesamowita zabawa, niesamowite uczucie poznawania fantastyki. Fantastyka jest naprawdę cudowną rzeczą. Jest odskocznią od realności. Jest takim miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, gdzie można odpocząć, zrelaksować się, a zarazem nauczyć czegoś nowego – zachęca Magdalena Trusz.

Szczegółowy harmonogram nadchodzących wydarzeń znajdziecie na stronie Domu Kultury Westerplatte.

5

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Stolice Europy. Trudny QUIZ geograficzny Pytanie 1 z 10 Stolica Szwajcarii to.. Berno Zurych Brak oficjalnej stolicy, ale jej rolę pełni Zurych Brak oficjalnej stolicy, ale jej rolę pełni Berno Następne pytanie