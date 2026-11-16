Protest na osiedlu Krzyż w Tarnowie. Mieszkańcy mówią stanowcze „nie” budowie krematorium przy ulicy Komunalnej

Protest w Tarnowie. Mieszkańcy osiedla Krzyż nie chcą krematorium przy ul. Komunalnej

W poniedziałek, 16 listopada, na osiedlu Krzyż odbyło się spotkanie przeciwników budowy krematorium. Pojawili się na nim m.in. radny Rady Miejskiej w Tarnowie Józef Gancarz oraz europoseł Arkadiusz Mularczyk. Protestujący przygotowali transparenty, na których można było przeczytać: „Nasze domy, nasz głos. Mieszkańcy mają prawo do głosu”, „Żadne osiedle w Tarnowie nie wyraziło zgody na budowę spopielarni zwłok. My też nie wyrażamy zgody” oraz „Osiedle Krzyż jest częścią Tarnowa. My też mamy prawo być wysłuchani”

– Złożyliśmy odwołania do wojewody małopolskiego. W ciągu trzech dni zebraliśmy 125 odwołań i oczekujemy, że wojewoda unieważni wydane pozwolenie na budowę – mówił podczas spotkania Józef Gancarz.

Europoseł Arkadiusz Mularczyk zaznaczył, że włączył się w sprawę po apelu mieszkańców osiedla Krzyż. Jak podkreślił, jego reakcję wywołał również sposób przygotowywania inwestycji, a w szczególności brak dialogu z osobami mieszkającymi w sąsiedztwie planowanego obiektu.

Wśród największych obaw mieszkańcy wymieniają potencjalne uciążliwości zapachowe oraz możliwy spadek wartości okolicznych nieruchomości. Nie chcą też codziennie widzieć karawanów.

– Strasznie śmierdzi to wysypisko śmieci. Boimy się, że jak wejdzie ta spalarnia, to będzie jeszcze większy smród. Zrobili niedaleko ładną ścieżkę, ludzie spacerują i biegają. Przy takim smrodzie i widokach nie na pewno nie będzie nikomu miło. – Osiedle Krzyż przyjęło już na siebie śmietnisko i się męczymy dla całego Tarnowa. Teraz mamy brać na siebie taką drugą inwestycję? (...) Tutaj idzie wszystko to co złego, czego nikt w mieście nie chce. Tak sobie prezydent ustalił, że to będzie w Krzyżu.

Jeśli nie uda się uchylić pozwolenia na budowę, to protestujący zamierzają podjąć kolejne korki mające na celu zablokowanie inwestycji przy ul. Komunalnej.

Przypomnijmy, że spór o lokalizację krematorium w Tarnowie trwa już od kilku miesięcy. Początkowo inwestor planował budowę obiektu w pobliżu cmentarza komunalnego w Mościcach. Wobec sprzeciwu tamtejszych mieszkańców zdecydowano się jednak poszukać innej lokalizacji. Ostatecznie wybór padł na działkę przy ulicy Komunalnej, położoną na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Wniosek o pozwolenie na budowę złożono pod koniec kwietnia. Po kilku miesiącach inwestor otrzymał zgodę na realizację inwestycji.

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