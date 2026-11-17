Tarnów przygotowuje się na 26. edycję dorocznego pokazu fryzjerskiego, gdzie młodzi adepci sztuki zaprezentują innowacyjne stylizacje.

Uczniowie ZST-Z zmierzą się w dwóch spektakularnych kategoriach: "Plecionki na tysiąc sposobów" oraz "Postacie z filmów", tworząc kompleksowe arcydzieła.

Odkryj, jak warkocze ewoluowały od starożytnych symboli statusu po współczesne trendy i poznaj zaskakujące techniki, które zainspirują Twoją fryzurę!

Ile jest rodzajów warkoczy? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Podobnie jak odpowiedź na pytanie o symbolikę warkocza w różnych epokach i kulturach. Przekonuje o tym Monika Rutowicz – organizatorka dorocznego pokazu fryzjerskiego. Swoją wyobraźnią i talentem mogą się w nim pochwalić uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie. W tym roku to już 26. edycja tego barwnego wydarzenia:

- Już myślałam, że nic nowego się nie da wymyślić. 26 lat różnych pomysłów, a jednak. Kilkanaście lat temu przeprowadzałyśmy konkurs plecionki i stwierdziliśmy, że można z tych plecionek właśnie zrobić piękny pokaz fryzjerski. I plecionki na milion sposobów to będzie pierwsza część pokazu. W drugiej części przeniesiemy się w świat filmu i bohaterów filmowych. Tutaj pomysł uczennic. Co prawda już był świat fantazji i baśnie, ale nie było nigdy postaci stricte filmowych, takich jak Jack Sparrow, czy Rose z Titanica. Nie mam pojęcia, co oni jeszcze wymyślą, bo postaci wybiorą sobie sami – mówi Monika Rutowicz.

POSŁUCHAJ: o pokazie fryzjerskim mówi organizatorka Monika Rutowicz

Uczniowie, biorący udział w pokazie, muszą zadbać nie tylko o idealne uczesanie modeli, ale przygotowują również odpowiedni makijaż oraz strój postaci. Przy okazji, przygotowując się do udziału w tym wydarzeniu, muszą pogłębić wiedzę na temat danego uczesania, jego historii i symboliki. W przypadku warkoczy to bardzo obszerny materiał:

- To jest temat długi jak warkocze! My kojarzymy warkocze z małą dziewczynką, kokardki, jakieś gumeczki. Natomiast warkocze znane są od bardzo dawna. Już w starożytnym Egipcie, Grecji, Rzymie miały swoje znaczenie. Im więcej warkoczy, im bardziej precyzyjnie splecione, świadczyły o wyższym statusie osoby, która je nosiła. W Rzymie były ozdobą, zwłaszcza arystokracji. Jeżeli chodzi o kulturę Rzymian, często też używano je jako dopinek do fryzury. W kulturze słowiańskiej warkocz ma ogromne znaczenie. W różnych plemionach różnie to wyglądało, więc nie ma jednego wspólnego przesłania warkocza, ale pewne elementy się powtarzają. Na pewno zapleciny, czyli moment, kiedy dziewczynka około siedmioletnia wchodziła w ten okres dorosłości. Liczył się też kierunek zaplatania warkocza, z prawa na lewo, czy z lewa na prawo. Kiedy dziewczynka osiągała wiek zamążpójścia, przeplatano ten warkocz. Też się tak utarło, że warkocze ścinano w czasie ślubu. I tak i nie, to zależało od regionu. Dziewczęta bardzo często na moment ślubu je rozplatały, bo to był moment przejścia. W noc poślubną, około oczepin, miały zaplatane dwa warkocze, na symbol tego, że ich jest już dwoje, że już ma męża. Więc warkocze odgrywały bardzo ważną funkcję w tej symbolice.

Po latach zapomnienia, warkocze ponownie wracają do łask i to nie tylko jako fryzura dziecięca. Romantyczne upięcia zdobią głowy panien młodych, a także dorosłych kobiet. Warkocze są elementami innych fryzur, dodając finezji i lekkości. Amatorki upięć mogą wybierać spośród wielu odmian tej fryzury:

- Klasyczny i chyba najbardziej znany jest angielski warkocz, ale mamy też warkocze francuskie, mamy też warkocze belgijskie. To jest taki warkocz francuski, tylko odwrócony. On robi wrażenie trójwymiarowego, tak jakby był na wierzchu. Mamy warkocze bokserskie, takie tuż przy skórze. Mamy też tak zwany kłos. To nie jest do końca dobierany, bo dobierany warkocz jest z trzech pasm. A kłos jest z dwóch pasm. Po każdej stronie dobieramy po kawałeczku. Mamy też tak zwany sznurek, czyli taki nietypowy warkoczyk. Roluje się dwa pasma, a potem zaplata wokół siebie, tak jak widzimy na różnego typu sznurkach. Tutaj właściwie ogranicza nas chyba tylko wyobraźnia, bo tak jak przeglądałam możliwości, to one są nieskończone. Można pleść koszyczki, można pleść warkocze w formie takich siatek na głowie. Mamy też tak zwane warkocze oszukane, czyli kucyk i co jakiś kawałek włosów mamy gumki, które imitują tylko warkocz. Rzeczywiście technik zaplatania warkoczy i wykorzystywania warkoczy we fryzurach jest, jest mnóstwo! – przekonuje Monika Rutowicz.

Doroczny pokaz fryzjerski odbędzie się w czwartek, 19 listopada 2026, w Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie. Początek w samo południe. A więcej o wydarzeniu i historii warkocza w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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