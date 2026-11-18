Koniec wyjazdów do Krakowa i Rzeszowa? Nowa diagnostyka bliżej pacjentów

Uruchomienie pracowni PET to efekt kilkuletnich starań szpitala, który poszukiwał inwestora i równolegle zabiegał o finansowanie badań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowoczesne urządzenie już służy pacjentom, a wykonane do tej pory badania sfinansowano ze środków przeznaczonych na leczenie onkologiczne. W ramach przygotowywanego kontraktu z NFZ przewidziano środki na około 60 badań miesięcznie. Nowa pracownia ma skrócić drogę do zaawansowanej diagnostyki, ograniczyć czas oczekiwania i przyspieszyć uzyskanie wyników.

– U nas nie ma kolejki. Diagnostyka będzie dostępna bez długiego oczekiwania, a wyniki pacjenci będą otrzymywali szybko, bez zbędnej zwłoki. To bardzo ważne, ponieważ w przypadku chorób nowotworowych czas ma ogromne znaczenie – podkreśla Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie.

PET, czyli pozytonowa tomografia emisyjna, pozwala wykrywać zmiany nowotworowe, oceniać zaawansowanie choroby i precyzyjnie planować leczenie, w tym radioterapię. Dzięki szczegółowym obrazom lekarze mogą dokładniej określić obszary wymagające napromieniania, jednocześnie ograniczając narażenie zdrowych tkanek

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