Referendum w gminie Lisia Góra. Czy wójt Arkadiusz Mikuła straci stanowisko?

O tym, czy referendum będzie wiążące, zdecyduje liczba osób, które pojawią się przy urnach. Co istotne, progi frekwencyjne różnią się w przypadku głosowania nad odwołaniem wójta i Rady Gminy Lisia Góra.

- Wystarczy 1932 osoby, aby referendum w sprawie odwołania Rady Gminy było ważne. Trzeba jednak pamiętać, że osiągnięcie wymaganego progu frekwencyjnego nie oznacza automatycznie odwołania rady, ponieważ wyborcy mogą głosować na "nie". Natomiast w przypadku referendum dotyczącym odwołania wójta wymagana frekwencja wynosi 3262 osoby, a więc jest znacznie wyższa - wyjaśnia komisarz wyborczy w Tarnowie Katarzyna Tutaj.

Głosowanie odbędzie się na zasadach zbliżonych do standardowych wyborów. Prawo udziału mają pełnoletni mieszkańcy posiadający pełnię praw wyborczych. Osoby biorące udział w referendum otrzymają dwie karty. Jedna będzie dotyczyła odwołania wójta, druga Rady Gminy. Można odmówić przyjęcia jednej z nich. Lokale będą otwarte w niedzielę, 22 listopada, od godziny 7.00 do 21.00.

Referendum jest efektem inicjatywy mieszkańców, którzy zarzucają władzom gminy między innymi lekceważenie ich opinii i niewystarczający dialog z lokalną społecznością. Tymczasem wójt Arkadiusz Mikuła apeluje, by mieszkańcy nie uczestniczyli w głosowaniu. Zarzuca inicjatorom referendum manipulacje.

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