Kierowcy w Tarnowie muszą uważać. W poniedziałek rano rozpocznie się remont ul. Mościckiego

W czasie prowadzonych robót na ul. Mościckiego ruch zostanie ograniczony do jednego pasa w każdym kierunku. Warto wcześniej uwzględnić możliwe spowolnienia i odpowiednio wcześniej zaplanować przejazd przez ten fragment miasta.

Zakres inwestycji obejmuje usunięcie starej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej warstwy asfaltu. Wykonawca zajmie się również regulacją pionową urządzeń wodociągowych znajdujących się w jezdni. Po zakończeniu zasadniczych prac przeprowadzone zostaną roboty porządkowe oraz odtworzone zostanie oznakowanie poziome. Prace potrwają blisko dwa tygodnie. W tym czasie będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu. Magistrat apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności.

W ramach zadania „Remonty dróg wojewódzkich na terenie miasta Tarnowa” jeszcze w tym roku zaplanowano również prace na dwóch kolejnych odcinkach. Remontem objęte zostaną Aleja Piaskowa, od ul. Elektrycznej do ul. Szklanej, oraz ul. Mroźna, na odcinku od ul. Niedomickiej do ul. Sadowej.

3

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Kto prowadzi ten program? Sprawdź, jak dobrze znasz polską telewizję! Pytanie 1 z 10 Kto od lat prowadzi teleturniej "Familiada"? Hubert Urbański Karol Strasburger Tadeusz Sznuk Następne pytanie