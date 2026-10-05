Chcesz pomagać mądrze? Szlachetna Paczka w Tarnowie czeka na wolontariuszy

Szlachetna Paczka w Tarnowie pilnie rekrutuje wolontariuszy, by zapewnić "mądrą pomoc" rodzinom, aktywizując je do samodzielności.

Jako wolontariusz, po szkoleniu, będziesz odwiedzać rodziny, oceniać ich potrzeby i tworzyć opisy dla darczyńców.

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Odwiedzają rodziny i sporządzają opisy ich potrzeb. Na tym polega zadanie wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Organizacja w Tarnowie szuka jeszcze chętnych do pomocy przy tegorocznej edycji, w ramach której tak zwana „mądra pomoc” ma dotrzeć do około stu rodzin w regionie.

- Szukamy jeszcze wolontariuszy, ponieważ na ten moment mamy około 15 takich aktywnych wolontariuszy, plus kilkunastu na wdrożeniu. Potrzebujemy rąk do pracy. Im więcej nas będzie, tym łatwiej nam będzie dotrzeć do rodzin, będziemy mogli się nimi lepiej zaopiekować. Szukamy osób, które mają chęć pomocy, które są empatyczne, które rozumieją, że obok nas są też ludzie, którzy sami o pomoc nie poproszą. Te osoby właśnie są odpowiedzialne między innymi za spotkania z rodzinami, za opis ich sytuacji, a później za wręczenie paczek już na finale. Wiadomo, że wszyscy pracujemy w wolontariacie w ramach czasu prywatnego, więc fajnie byłoby, gdyby taka osoba miała troszeczkę czasu. Natomiast nie jest to aż tak obciążająca praca, żeby się tutaj obawiać, więc zapraszam wszystkich - mówi Ada Gierach, liderka Szlachetnej Paczki w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: mówi Ada Gierach, liderka Szlachetnej Paczki w Tarnowie

Każdy kandydat na wolontariusza Szlachetnej Paczki przechodzi przeszkolenie, które odbywa się online. Zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele i trwają 6 godzin. Po takim przygotowaniu wolontariusze są już przygotowani do wykonania swojego zadania.

- Wolontariusze chodzą do rodzin. Żeby zapewnić bezpieczeństwo tym osobom, chodzą do rodzin parami. Przeprowadzają rozmowę. Mają krótki arkusz zgłoszenia rodziny, na podstawie którego są w stanie wstępnie ocenić sytuację, ale oczywiście spotykają się, rozmawiają. Arkusz ma kilkanaście stron. Próbujemy ustalić potrzeby tej rodziny, jakie ona ma w danym momencie. I to wolontariusz jest odpowiedzialny za to, z drugim swoim wolontariuszem towarzyszącym, żeby ocenić, czy to jest rodzina, której pomagamy. Później, po takim spotkaniu, rolą wolontariusza jest wprowadzenie do systemu opisu, tak, żeby osoby, które będą wspierać, czyli darczyńcy, mogły się zapoznać z taką historią i mogły wybrać tą rodzinę do swojej pomocy.

Do udziału w akcjach Szlachetnej Paczki wybierane są rodziny, które mimo trudnej sytuacji życiowej, rzadko albo wcale nie korzystają z pomocy. To tak zwana „mądra pomoc”. Na czym ona polega?

- Mądra pomoc to taka, która powoduje, że rodzina sama zacznie stawiać kroki do samodzielności, czy do takiego normalnego funkcjonowania. Podam taki przykład. Mieliśmy rodzinę, w której była młoda dziewczyna, rodzice chorowali na nowotwory i był samochód, którym nie miał kto jeździć, chociażby dowozić ich na na leczenie. Więc ta dziewczyna dostała kurs prawa jazdy. Mądra pomoc to jest właśnie taki przykład, żeby raczej rodzinę usamodzielniać, aktywizować, a nie powodować, żeby ona jeszcze bardziej zamykała się w sobie – wyjaśnia Ada Gierach.

Cały czas można też zgłaszać rodziny, które mogą zostać objęte pomocą w ramach akcji. Organizatorzy Szlachetnej Paczki współpracują z różnymi instytucjami w mieście i regionie, jak MOPS, Dom Samotnej Matki, czy z Fundacja Zielona Przystań. Natomiast również osoby prywatne mogą zgłaszać rodziny. Wystarczy wejść na stronę Szlachetna Paczka, w zakładkę: Zgłoś Rodzinę a następnie pobrać i wypełnić formularz. Jest na nim potrzebny podpis przedstawiciela rodziny, że wyraża zgodę na pomoc. Poza rodzinami, można zgłaszać również osoby starsze i samotne.

Przygotowując opis rodziny wolontariusz wyznacza trzy kluczowe potrzeby, konieczne do spełnienia, oraz listę dodatkowych rzeczy, które mogą znaleźć się w paczce. Z dotychczasowych edycji akcji wynika, że najczęściej rodziny potrzebują sprzętu AGD, jak pralki, lodówki, piekarniki czy opał na zimę. Baza rodzin zostanie uruchomiona 15 listopada 2026 i wówczas darczyńcy będą mogli wybierać swoich podopiecznych, dla których przygotują Szlachetną Paczkę. Aby łatwiej sprostać potrzebom warto w pomoc zaangażować rodzinę, znajomych czy współpracowników. A prezenty do potrzebujących dotrą podczas tak zwanego Weekendu Cudów, który w tym roku wypada 12 i 13 grudnia. Więcej o akcji w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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