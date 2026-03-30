Rekordowy finał WOŚP w Tarnowie. Zebrano niemal 700 tysięcy złotych!

Tomasz Piszczek
2026-03-30 12:30

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowie zakończył się historycznym sukcesem. Łącznie zebrano 696 194,65 zł, co stanowi najwyższą kwotę w historii lokalnych zbiórek. Równie imponujący jest wynik akcji krwiodawstwa, podczas której udało się pozyskać 12 150 ml krwi.

34. Finał WOŚP w Tarnowie

Autor: Krystian Janik
  Tarnowski finał WOŚP zakończył się historycznym rekordem zbiórki. 
  Zebrano niemal 700 tys. zł, a w akcji krwiodawstwa pozyskano ponad 12 litrów krwi. 
  • Sprawdź, co dokładnie złożyło się na ten niezwykły wynik i jak pomogli mieszkańcy. 
Co się złożyło na rekordową kwotę?

Na ostateczny, imponujący wynik finansowy złożyło się kilka źródeł. Największą część, bo aż 620 234,65 zł, zebrano dzięki pracy 900 wolontariuszy działających w 42 sztabach. Środki te pochodziły zarówno z tradycyjnych puszek, jak i z 90 puszek stacjonarnych oraz zbiórek prowadzonych podczas 35 wydarzeń towarzyszących.

Istotny wkład miały również nowoczesne formy wsparcia. Z aukcji internetowych prowadzonych w ramach finału uzyskano 24 336 zł. Z kolei popularne eSkarbonki, czyli wirtualne puszki, przyniosły dodatkowe 51 624 zł.

Wielkie serce mieszkańców regionu tarnowskiego

Organizatorzy tarnowskiego finału podkreślają, że rekordowy wynik jest przede wszystkim dowodem niezwykłej solidarności i mobilizacji lokalnej społeczności. W przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki zaangażowali się nie tylko mieszkańcy Tarnowa i całego regionu, ale także liczni partnerzy, sponsorzy, media oraz służby mundurowe, które dbały o bezpieczeństwo podczas wydarzenia.

Kluczową rolę w koordynacji działań odegrały instytucje miejskie, na czele z Pałacem Młodzieży w Tarnowie, który od lat jest sercem lokalnych finałów WOŚP. Sukces nie byłby możliwy bez pracy opiekunów sztabów oraz osób odpowiedzialnych za skrupulatne liczenie zebranych środków.

Nie tylko pieniądze – cenny dar krwi

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka pieniędzy. Równie ważnym elementem tarnowskiego finału była akcja honorowego krwiodawstwa. Dzięki hojności dawców udało się zebrać 12 150 ml tego bezcennego leku, co stanowi kolejny wymiar wsparcia i dowód na wielkie serca mieszkańców regionu.

34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tylko dla prawdziwych tuzów intelektu
Pytanie 1 z 10
Protest polityczny mieszkańców, Jeden z wczesnych epizodów rewolucji amerykańskiej, to:
