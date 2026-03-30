Tarnowski finał WOŚP zakończył się historycznym rekordem zbiórki.

Zebrano niemal 700 tys. zł, a w akcji krwiodawstwa pozyskano ponad 12 litrów krwi.

Sprawdź, co dokładnie złożyło się na ten niezwykły wynik i jak pomogli mieszkańcy.

Co się złożyło na rekordową kwotę?

Na ostateczny, imponujący wynik finansowy złożyło się kilka źródeł. Największą część, bo aż 620 234,65 zł, zebrano dzięki pracy 900 wolontariuszy działających w 42 sztabach. Środki te pochodziły zarówno z tradycyjnych puszek, jak i z 90 puszek stacjonarnych oraz zbiórek prowadzonych podczas 35 wydarzeń towarzyszących.

Istotny wkład miały również nowoczesne formy wsparcia. Z aukcji internetowych prowadzonych w ramach finału uzyskano 24 336 zł. Z kolei popularne eSkarbonki, czyli wirtualne puszki, przyniosły dodatkowe 51 624 zł.

Wielkie serce mieszkańców regionu tarnowskiego

Organizatorzy tarnowskiego finału podkreślają, że rekordowy wynik jest przede wszystkim dowodem niezwykłej solidarności i mobilizacji lokalnej społeczności. W przygotowanie i przeprowadzenie zbiórki zaangażowali się nie tylko mieszkańcy Tarnowa i całego regionu, ale także liczni partnerzy, sponsorzy, media oraz służby mundurowe, które dbały o bezpieczeństwo podczas wydarzenia.

Kluczową rolę w koordynacji działań odegrały instytucje miejskie, na czele z Pałacem Młodzieży w Tarnowie, który od lat jest sercem lokalnych finałów WOŚP. Sukces nie byłby możliwy bez pracy opiekunów sztabów oraz osób odpowiedzialnych za skrupulatne liczenie zebranych środków.

Nie tylko pieniądze – cenny dar krwi

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka pieniędzy. Równie ważnym elementem tarnowskiego finału była akcja honorowego krwiodawstwa. Dzięki hojności dawców udało się zebrać 12 150 ml tego bezcennego leku, co stanowi kolejny wymiar wsparcia i dowód na wielkie serca mieszkańców regionu.

34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!

30

34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!