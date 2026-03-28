Spartan Race w Tarnowie. Ekstremalne sportowe emocje i setki zawodników na starcie

Spartan Race w Tarnowie: 25 przeszkód i rywalizacja na najwyższym poziomie

W sobotę, 28 marca, do Tarnowa zawitała jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez sportów ekstremalnych na świecie. Spartan Race, znany z wymagających tras i widowiskowych przeszkód, przyciągnął zarówno doświadczonych zawodników, jak i amatorów szukających sportowych wyzwań.

Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z trasą naszpikowaną aż 25 przeszkodami, które sprawdzały nie tylko siłę i wytrzymałość, ale również determinację i odporność psychiczną. Wydarzenie zgromadziło zawodników z różnych części Polski oraz z zagranicy, co dodatkowo podniosło rangę rywalizacji.

Organizatorzy przygotowali trzy formuły startowe, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Na śmiałków czekały biegi na dystansach 5 i 10 kilometrów, a także specjalna rywalizacja dla najmłodszych uczestników w wieku od 4 do 14 lat. Dzięki temu wydarzenie miało charakter rodzinny i otwarty dla szerokiego grona odbiorców.

Trasa zawodów została zaplanowana w sposób, który nie tylko stanowił sportowe wyzwanie, ale również podkreślał walory miasta. Fragment biegu poprowadzono przez tarnowski rynek, co zapewniło widowiskową oprawę i bliski kontakt zawodników z kibicami. Kolejne odcinki przebiegały przez Park Biegowy Marcinka oraz okolice ruin zamku na Górze św. Marcina – miejsca znanego z malowniczych widoków i wymagającego ukształtowania terenu.

Debiut Spartan Race w Tarnowie to nie tylko sportowe emocje, ale także promocja miasta jako atrakcyjnego miejsca dla wydarzeń o międzynarodowej skali.

34. Finał WOŚP. Dziennikarze Radia ESKA rozgrzewają Tarnów pysznym żurkiem!