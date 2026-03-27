Centralny Blok Operacyjny w Tarnowie coraz bliżej ukończenia. Prace idą pełną parą

Nowa jakość leczenia w Tarnowie

Rozbudowa infrastruktury medycznej w Tarnowie to odpowiedź na rosnące potrzeby pacjentów oraz wyzwania współczesnej medycyny. Centralny Blok Operacyjny pozwoli na zwiększenie liczby wykonywanych procedur oraz usprawni organizację pracy całego szpitala. Szczególną rolę odegra w leczeniu chorób nowotworowych, gdzie kluczowe znaczenie ma szybka diagnostyka i sprawne przeprowadzenie zabiegów.

W ramach inwestycji powstanie kompleks nowoczesnych sal operacyjnych i diagnostycznych, a także wyspecjalizowane oddziały zapewniające odpowiednią opiekę nad pacjentem – od momentu rozpoznania choroby, przez leczenie, aż po intensywną terapię. Istotnym elementem będzie również rozwój neurologii wraz z pododdziałem udarowym, co zwiększy możliwości reagowania w stanach nagłych. Integralną częścią przedsięwzięcia jest także wyposażenie obiektu w zaawansowany sprzęt medyczny. Planowany jest zakup systemów do chirurgii robotycznej, nowoczesnej aparatury laparoskopowej czy technologii wykorzystywanych w diagnostyce nowotworów pozwoli lekarzom na jeszcze bardziej precyzyjne i skuteczne leczenie.

- Przystępujemy do spraw wykończeniowych. W tej chwili to są tynki i wylewki. Robimy posadzki, stolarka, windy oraz sale operacyjne. Wszystko musi być skoordynowane – nie można wykończyć sali operacyjnej, jeśli nie ma jeszcze odpowiedniego wyposażenia, które ma być tam na stałe zamontowane. Wymaga to dużej koordynacji w zakresie zakupu sprzętu. (…) Trwa też układanie cegły w strefach wejściowych - mówi Anna Czech, dyrektor szpitala św. Łukasza w Tarnowie.

Koszt inwestycji to ponad 114 mln zł. Prace mają potrwać do 30 czerwca tego roku.