Nerwowe zachowanie kierowcy podczas nocnej kontroli drogowej pod Tarnowem.

Zatrzymano parę 29-latków, przy których znaleziono nielegalną broń i narkotyki.

Okazało się, że broń to przerobione wiatrówki o cechach broni palnej.

Co dokładnie wzbudziło podejrzenia policjantów i doprowadziło do zatrzymania?

Nerwowa reakcja na widok nocnego patrolu

W nocy z 16 na 17 marca funkcjonariusze z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum patrolowali jedną z miejscowości w powiecie tarnowskim. Ich uwagę zwrócił kierowca samochodu osobowego, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo i gwałtownie zatrzymał pojazd na poboczu. Podejrzewając, że mężczyzna próbuje uniknąć kontroli, policjanci podjęli interwencję.

Broń, amunicja i blisko 50 gramów narkotyków

Podczas kontroli drogowej u 29-letniego kierowcy funkcjonariusze znaleźli jednostkę broni palnej wraz z amunicją kalibru .22 oraz środki odurzające. Okazało się, że podróżująca z nim pasażerka, również w wieku 29 lat, posiadała przy sobie blisko 50 gramów substancji zabronionych. W związku z popełnieniem przestępstwa oboje zostali natychmiast zatrzymani i przewiezieni na komisariat.

- W toku dalszych czynności policjanci dokonali przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie odkryli kolejną jednostkę broni oraz amunicję tego samego kalibru. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczone egzemplarze to przerobione wiatrówki, które posiadały wszystkie cechy broni palnej - informuje aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Zarzuty i przyznanie się do winy

Zatrzymani 29-latkowie usłyszeli już zarzuty posiadania nielegalnej broni i amunicji oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających. Oboje przyznali się do popełnionych czynów. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi tarnowska policja pod nadzorem prokuratury.

Broń zabezpieczona w wyniku kontroli drogowej w Tarnowie

