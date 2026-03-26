Autobusy zmieniają trasy, ominą niektóre przystanki. Utrudnienia dla podróżnych

W sobotę, 28 marca, w godzinach 8:00-16:00, linie autobusowe 2, 9, 12 i 30 w Tarnowie będą kursować zmienionymi trasami z powodu wydarzenia "SPARTAN RACE – Tarnów".

Autobusy ominą przystanki: Bema – Szkoła Bema – Targowa Lwowska – Szeroka.

Trasa objazdowa będzie przebiegać ulicami Narutowicza, Dąbrowskiego i Kołłątaja, z dodatkowymi przystankami: Narutowicza – Wodna oraz przy ul. Dąbrowskiego (w rejonie centrum handlowego).

Spartan Race w Tarnowie. Utrudnienia dla pasażerów

Organizowany w Tarnowie Spartan Race to impreza, która wymaga odpowiedniego zabezpieczenia trasy, co niestety wiąże się z koniecznością wprowadzenia czasowych zmian w ruchu drogowym. Te modyfikacje mają bezpośredni wpływ na kursowanie autobusów miejskich. Jak informuje Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, w sobotę (28 marca) w godzinach od 8:00 do 16:00 z użytkowania zostaną wyłączone niektóre przystanki w centrum miasta. Pasażerowie linii 2, 9, 12 i 30 muszą liczyć się z tym, że ich codzienne trasy zostaną zmodyfikowane.

Przystanki, które zostaną wyłączone z użytku to:

Bema – Szkoła

Bema – Targowa

Lwowska – Szeroka

To oznacza, że podróżujący do tych rejonów będą musieli skorzystać z alternatywnych rozwiązań lub przygotować się na dłuższy spacer. ZDiK apeluje do mieszkańców o wyrozumiałość i wcześniejsze planowanie podróży. Warto również śledzić bieżące komunikaty miejskiego przewoźnika, aby być na bieżąco z ewentualnymi dalszymi zmianami. Informacje na temat utrudnień zostały podane do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem, aby każdy mógł odpowiednio przygotować się na nadchodzący weekend.

Jak pojadą autobusy w Tarnowie? Zmiany na trasach linii 2, 9, 12 i 30

W związku ze Spartan Race w Tarnowie, linie autobusowe 2, 9, 12 oraz 30 będą kursować trasą objazdową. Zamiast standardowego przebiegu, autobusy te skierują się na ulice Narutowicza, Dąbrowskiego i Kołłątaja. Na trasie objazdu wyznaczone zostały również zastępcze przystanki, które umożliwią pasażerom kontynuowanie podróży.

Zastępcze przystanki na trasie objazdu to: