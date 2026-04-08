Pożar domu w Woli Rzędzińskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala

Tomasz Piszczek
2026-04-08 21:00

W środowy wieczór doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem. W wyniku zdarzenia jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Na miejscu interweniowało blisko 30 strażaków, którym udało się szybko opanować zagrożenie.

  • W środowy wieczór w Woli Rzędzińskiej wybuchł pożar w domu jednorodzinnym. 
  • Jeden z mieszkańców z objawami podtrucia dymem został zabrany do szpitala. 
  • Akcja była trudna z powodu gęstego zadymienia. Jak poradzili sobie strażacy? 
Wieczorna interwencja straży pożarnej pod Tarnowem

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb w środę, 8 kwietnia 2026 roku, około godziny 19:20. Na miejsce niezwłocznie skierowano jednostki straży pożarnej. Po przybyciu pierwszych zastępów okazało się, że ogień rozwinął się w jednym z pomieszczeń domu jednorodzinnego.

Jak informują służby, w całym obiekcie panowało gęste zadymienie, co znacząco utrudniało prowadzenie akcji. Strażacy musieli pracować w aparatach ochrony dróg oddechowych, aby bezpiecznie poruszać się po zadymionych wnętrzach i prowadzić działania gaśnicze.

Szybka akcja i poszkodowany mieszkaniec

W trakcie interwencji jeden z mieszkańców budynku uskarżał się na dolegliwości, prawdopodobnie związane z podtruciem dymem. Został on natychmiast przekazany przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który podjął decyzję o przetransportowaniu poszkodowanego do szpitala.

- Dzięki sprawnej akcji ogień został szybko opanowany, a cała operacja gaśnicza zakończyła się po nieco ponad godzinie. W działaniach uczestniczyło łącznie 29 strażaków i pięć pojazdów Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ochotniczych - poinformował mł. kpt. Dominik Ryba, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

