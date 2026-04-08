Policja pod Dąbrową Tarnowską zlikwidowała nielegalną fabrykę broni.

Zatrzymany 45-latek posiadał arsenał broni, amunicję oraz narkotyki.

Mężczyzna trafił do aresztu. Sprawdź, co jeszcze znaleziono na jego posesji.

Uderzenie dąbrowskich kryminalnych

Do zatrzymania doszło w czwartek (2 kwietnia) na terenie powiatu dąbrowskiego. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej działali na podstawie wcześniejszych ustaleń operacyjnych, które wskazywały, że 45-latek może zajmować się nielegalnym wytwarzaniem broni. W trakcie akcji policjanci weszli na teren jego posesji.

Arsenał, narkotyki i trofea

Podczas przeszukania kryminalni znaleźli i zabezpieczyli pokaźny arsenał. W jego skład wchodziło kilka kompletnych egzemplarzy broni palnej oraz liczne elementy konstrukcyjne służące do jej produkcji, takie jak lufy, kolby, zamki i magazynki. Oprócz tego funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1000 sztuk amunicji różnego kalibru.

To jednak nie wszystko. Na posesji mężczyzny znaleziono również ponad 26 gramów substancji zabronionych – marihuany i haszyszu. Dodatkowo, 45-latek będzie musiał złożyć wyjaśnienia w sprawie posiadania czaszek jeleni z porożem, co stanowi naruszenie odrębnych przepisów.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnego wyrobu i posiadania broni palnej oraz amunicji, a także posiadania znacznej ilości narkotyków. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane, a policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności nielegalnej działalności 45-latka.

