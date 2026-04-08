Napięcie wokół Grupy Azoty. Pierwsza wizyta prezesa w Tarnowie i ważne deklaracje ws. przenoszenia siedziby spółki

Pierwsza wizyta prezesa Grupy Azoty w Tarnowie po kontrowersyjnej wypowiedzi

Marcin Celejewski został powołany na prezesa spółki decyzją rady nadzorczej 2 marca. Od początku swojej kadencji pracuje głównie zdalnie, operując z biura w Warszawie. Jego nieobecność w Tarnowie oraz sposób komunikacji z lokalnym środowiskiem już wcześniej budziły pewne wątpliwości, jednak prawdziwą burzę wywołała jedna z jego wypowiedzi podczas posiedzenia sejmowej komisji aktywów państwowych.

„Grupa Azoty ma siedzibę w Tarnowie tylko i wyłącznie ze względu na pewną strategiczną operację, która musiała być wykonana” - mówił.

Jego słowa spotkały się z ostrą reakcją zarówno samorządowców, jak i przedstawicieli związków zawodowych, którzy odebrali je jako deprecjonujące znaczenie miasta w strukturze koncernu. W odpowiedzi na narastającą krytykę Celejewski opublikował krótkie nagranie skierowane do pracowników tarnowskich zakładów. Zapewniał w nim o istotnej roli, jaką odgrywa Tarnów w działalności Grupy Azoty. Jednak wystąpienie to nie uspokoiło nastrojów. Pojawiły się też obawy, że spółka może stracić siedzibę w mieście. W środę, 8 kwietnia, przed biurowcem chemicznego giganta zwołano briefing prasowy podczas którego prezes Celejewski wypowiedział się ws. całego zamieszania.

– Burza medialna, która została wywołana w ostatnich dwóch tygodniach, bardzo mnie zastanawia. Zastanawiam się, co kieruje osobami, które tworzą taką narrację. Zachęcam państwa do odtworzenia pełnej, oryginalnej wypowiedzi – pozwoli to wyrobić sobie własne zdanie na temat tego, czym jest i czym ma być Grupa Azoty. W tej wypowiedzi nie znajdziecie nic, co można przyrównać do treści, które funkcjonują w przestrzeni medialnych - stwierdził.

Podczas wydarzenia padło również pytanie o przyszłość Grupy Azoty w Tarnowie.

- W żadnej mojej wypowiedzi, nie znajdziecie deklaracji o tym, że mamy przenosić siedzibę z Tarnowa. (...) Nigdy nie padło stwierdzenie, że przenosiny będą. Dziś naszym zadaniem jest skonsolidowanie grupy. Zarządzanie oraz zrestrukturyzowanie długu, który dziś ciąży - to są realne wyzwania. Temat przeniesienia siedziby nie znajduje się dziś w żadnym momencie na agendzie - podkreślił prezes Celejewski.

