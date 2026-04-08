Pobicie nastolatka w Tarnowie. Policja zatrzymała nieletnich pseudokibiców

Michał Reszczyński
2026-04-08 13:13

Atak na 15-latka w centrum Tarnowa. Policja zatrzymała trzech nieletnich, którzy mieli pobić chłopca tylko dlatego, że nie kibicował żadnemu klubowi piłkarskiemu.

15-latek pobity w centrum miasta. W tle kibicowskie uprzedzenia

Do zdarzenia doszło 31 marca na terenie Tarnowa. Jak wynika z ustaleń policji, grupa trzech chłopców w wieku od 15 do 17 lat zaatakowała swojego rówieśnika. Agresja miała podłoże kibicowskie – napastnicy mieli pretensje do pokrzywdzonego o brak deklaracji przynależności do ich klubu sportowego. 15-latek doznał obrażeń w postaci potłuczeń i zadrapań, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Chwilę po zdarzeniu zatrzymaliśmy sprawców. Ujawniliśmy ich tożsamość. Zostali zatrzymani i doprowadzeni. Wszystkie czynności procesowe związane z tym zdarzeniem zostały przeprowadzone - informuje aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Policja apeluje do rodziców, by zwracali większą uwagę na to, jak ich dzieci spędzają wolny czas, z kim się spotykają oraz jakie treści i wartości do nich trafiają. Szczególnie istotne jest środowisko rówieśnicze, które w dużej mierze kształtuje postawy i zachowania młodych ludzi.

