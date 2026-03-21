W sobotę na drodze wojewódzkiej w Niedzieliskach doszło do wypadku.

W zderzeniu dwóch samochodów osobowych trzy osoby zostały ranne.

Jedną z ofiar strażacy musieli uwalniać z wraku. Sprawdź szczegóły.

Groźny wypadek w gminie Szczurowa

Do zdarzenia doszło w sobotę, 21 marca 2026 roku, około godziny 10:15 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Niedzieliskach (powiat brzeski). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, którymi łącznie podróżowały cztery osoby dorosłe.

Jak poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku, kpt. Dominik Machał, trzy osoby poszkodowane w wypadku wymagały hospitalizacji.

Akcja ratunkowa na miejscu

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. W akcji brały udział zastępy straży pożarnej z Brzeska, Szczurowej oraz Niedzielisk, a także trzy zespoły ratownictwa medycznego i policja.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu i stabilizacji pojazdów. W przypadku jednej z poszkodowanych osób konieczne było użycie specjalistycznych narzędzi hydraulicznych w celu jej ewakuacji z rozbitego samochodu.

Utrudnienia w ruchu i dochodzenie policji

W związku z wypadkiem i prowadzonymi na miejscu czynnościami, na drodze wojewódzkiej nr 768 wprowadzono ruch wahadłowy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia są obecnie ustalane przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

