"Potwór z Tarnowa" hitem eksportowym? Kosiniak-Kamysz zapowiada miliardowe zamówienia

Mimo prezydenckiego weta, tarnowskie Zakłady Mechaniczne mają otrzymać zamówienia o wartości 1,5 mld zł.

Minister Obrony Narodowej zapowiada produkcję baterii antydronowych "Potwór z Tarnowa" i ulokowanie jednostki wojskowej w Tarnowie.

MON planuje wspierać Akademię Tarnowską w tworzeniu kierunków związanych z obronnością i cyberbezpieczeństwem.

Jakie perspektywy eksportowe otwiera "Potwór z Tarnowa" i kiedy pierwsi żołnierze pojawią się w mieście?

Półtora miliarda złotych. Zamówienia o takiej wartości mają trafić do tarnowskich Zakładów Mechanicznych, mimo zawetowania przez prezydenta unijnego programu SAFE. Firma traci zamówienia na sprzęt dla służb mundurowych, ale zdaniem Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza tarnowska firma może liczyć na wsparcie w postaci zamówień w ramach programu antydronowego SAN:

- Nie odpuszczę, nie pozwolę na to, żeby jakiekolwiek euro, złotówka czy dolar zostały zmarnowane, żeby nie zostało wykorzystane na poczet rozwoju bezpieczeństwa Polski, budowy Tarczy Wschód, ochrony państwa polskiego, budowy tarczy antydronowej, a przez to rozwoju potencjału zakładów zbrojeniowych w Polsce, rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, który musi być kołem napędowym. Tarnów realizuje kilka dużych projektów modernizacji polskiej armii: Narew, Piorun, który jest bardzo zaawansowany, ale co najważniejsze w najbliższych tygodniach ruszy tutaj produkcja baterii w programie SAN, czyli obrona przeciwdronowa. Obrona, która jest dzisiaj najważniejsza, która w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy, do końca 2027 roku, musi być dostarczona do polskiej armii, do Polskich Sił Zbrojnych. Zakładamy 18 baterii. Potwór z Tarnowa jest kluczowym elementem programu antydronowego. To jest nasz produkt, który będzie za chwilę, moim zdaniem, produktem eksportowym, a dzisiaj już będzie służył do ochrony granicy. Zainteresowanie potworem z Tarnowa, całą koncepcją SAN-u jako systemu naczyń połączonych różnych rodzajów sprzętu wojskowego, od sensorów, przez analizę, do efektorów, zarówno kinetycznych, jak i walki radioelektronicznej, będzie produktem eksportowym. Stąd, z Tarnowa, będziemy wysyłać, moim zdaniem, już niedługo na cały świat właśnie systemy antydronowe. Piorunem też są zainteresowane państwa Zatoki Perskiej, które zostało ostatnio zaatakowane przez Iran. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, to na pewno już niedługo przedstawiciele państw takich jak Katar czy Zjednoczone Emiraty Arabskie będą chcieli zapoznać się z ofertą również Zakładów Mechanicznych w Tarnowie – przekonywał Władysław Kosiniak Kamysz.

POSŁUCHAJ mówi Minister Obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz

Minister Obrony Narodowej odniósł się również do zapowiedzi ulokowania w Tarnowie jednostki wojskowej. Jego zdaniem pierwsi żołnierze mogą się pojawić w mieście na Białą już w 2027 roku. Minister zaznaczał jednak, że w tworzeniu nowych jednostek MON promuje samorządy, które przekazanym nieodpłatnie terenem i gotowymi budynkami wspierają wojsko. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził również, że jest zainteresowany uruchomieniem w Akademii Tarnowskiej nowych kierunków kształcenia, związanych w obronnością:

- Jeżeli chodzi o rozwój potencjału Akademii Tarnowskiej, wykorzystanie, z nowym rektorem chcę się spotkać. Jestem zainteresowany rozwojem kierunków związanych z ratownictwem, na przykład pola walki, bo to jest bardzo potrzebne, z rozwojem Legionu Medycznego, ale również wszystkie kierunki związane z cyberbezpieczeństwem, ze strefą sztucznej inteligencji i domeną dronową, obsługa dronów, dual use, podwójne technologie, inżynierowie w różnej, w różnym aspekcie, ale również ci, którzy byliby w stanie tworzyć takie zaplecze towarzyszące do obsługi centrów cyberbezpieczeństwa. To są te kierunki, które bym polecał, jak będzie chęć rozwoju. Ja będę to wspierał tutaj w Tarnowie – zapewniał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przypomnijmy, w związku z wetem prezydenta wobec unijnego programu SAFE, tarnowskie Zakłady Mechaniczne nie będą realizowały w zapowiadanym wcześniej kształcie zamówień na sprzęt dla polskich służb mundurowych, takich jak policja, czy straż graniczna. W najbliższych tygodniach ma natomiast ruszyć produkcja baterii przeciwdronowych w programie SAN. Tak zwany „Potwór z Tarnowa” ma służyć do obrony granic oraz infrastruktury krytycznej, jak lotniska.

