Poważny wypadek na autostradzie A4. Osobówka uderzyła w ciężarówkę, ranni trafili do szpitala

Tomasz Piszczek
2026-04-10 6:30

Do groźnego wypadku doszło w czwartek późnym wieczorem na autostradzie A4 w Małopolsce. Na odcinku między węzłami Tarnów Mościce a Brzesko, w kierunku Krakowa, samochód osobowy z nieustalonych przyczyn najechał na tył ciężarówki. Trzy osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Utrudnienia trwały wiele godzin.

Osobówka uderzyła w ciężarówkę na autostradzie A4 koło Tarnowa
  Na autostradzie A4 w Małopolsce doszło do poważnego wypadku. 
  Osobówka uderzyła w ciężarówkę, raniąc trzy osoby. Najciężej poszkodowanego zabrał śmigłowiec LPR. 
  • Jakie są przyczyny tragedii? Poznaj wstępne ustalenia policji. 
Dramatyczna akcja ratunkowa

Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku, około godziny 23:20 na 471. kilometrze autostrady A4 na pasie w kierunku Krakowa. Jak informuje oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku, kpt. Dominik Machał, w wyniku wypadku poszkodowane zostały trzy osoby podróżujące samochodem osobowym.

Stan jednej z nich, mężczyzny był bardzo ciężki. Strażacy i ratownicy medyczni prowadzili na miejscu resuscytację krążeniowo-oddechową. Ze względu na obrażenia, na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6, który przetransportował najciężej rannego mężczyznę do szpitala w Krakowie. Pozostałe dwie osoby również wymagały pomocy medycznej.

Wstępne ustalenia policji

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieznanych na tę chwilę przyczyn najechał na tył poruszającego się przed nim samochodu ciężarowego. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane w toku prowadzonego postępowania.

Utrudnienia i objazdy dla kierowców

Wypadek spowodował całkowite zablokowanie jezdni w kierunku Krakowa. Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w ruchu trwały ponad pięć godzin. Dla kierowców zorganizowano objazd: na węźle Tarnów Mościce należało zjechać na drogę wojewódzką nr DW975, a następnie na drogę krajową nr 94. Powrót na autostradę był możliwy na węźle w Brzesku.

Służby zakończyły działania i przywróciły pełną przejezdność trasy w piątek, 10 kwietnia, około godziny 05:00 rano.

