Tarnów od nowa: V LO zmienia perspektywę – wywiady, spacery i konkurs literacki

Uczniowie V LO w Tarnowie, w ramach projektu „Tarnów od nowa”, odkrywali miasto na nowo, zwiedzając mniej znane zakątki.

Młodzież zorganizowała spacery tematyczne, wywiady z mieszkańcami oraz spotkania m.in. z prezydentem Tarnowa i Łukaszem Maciejewskim.

Projekt zaowocował także konkursem literackim, a jego uczestnicy zdobyli cenne doświadczenia i kompetencje.

Jakie inne inicjatywy podjęli uczniowie i co zaskoczyło ich najbardziej w historii Tarnowa?

Ten projekt skłonił młodych ludzi do wyjścia ze szkolnych ławek. Uczniowie V LO w Tarnowie, w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii, zrealizowali projekt pod nazwą „Tarnów od nowa – młodzi przewodnicy”. Zrealizowali szereg ciekawych inicjatyw: od spacerów tematycznych, po fotografię i muzykę.

- Na spacerach uczestniczyli ludzie z różnych szkół. Staraliśmy się też przeprowadzać wywiady z Tarnowianami, którzy opowiadali o własnych historiach i doświadczeniach związanych z Tarnowem. To były cenne informacje, szczególnie kiedy wybieraliśmy się na spacery, bo wtedy naszym przewodnikiem był Kacper Szymański, czyli licealista w naszym wieku. On zabrał nas na spacer po Tarnowie, ale także do Mościc, więc tam mieliśmy okazję spojrzeć na Tarnów trochę bardziej przemysłowo, ale także do Muzeum Diecezjalnego i ten spacer był jednym z najciekawszych spacerów, ponieważ spojrzeliśmy na eksponaty, które są bardzo, ale to bardzo lubiane w Polsce, ale tylko i wyłącznie w Tarnowie są one dostępne, więc ludzie specjalnie do tego muzeum przyjeżdżają, aby zobaczyć te eksponaty - mówili w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów Mikołaj Mitera i Kinga Paprocka, uczniowie V LO w Tarnowie.

W ramach projektu młodzi ludzie zorganizowali także szereg spotkań ze znanymi Tarnowianami. Wśród nich znaleźli się prezydent Tarnowa – Jakub Kwaśny, jego brat, aktor – Marcin Kwaśny, oraz krytyk filmowy i teatralny – Łukasz Maciejewski:

- Pamiętam, kiedy byliśmy licealistami, też mieliśmy takie spotkania z księdzem profesorem Tischnerem, z Feliksem Falkiem i wtedy mnie się to wydawało bardzo ważne, że ktoś daje swój czas, swoją energię, swoją wiedzę, bezinteresownie, żeby z nami się spotkać. I ja nigdy nie odmawiam uczestnictwa w tego rodzaju projektach dedykowanych młodym, bardzo młodym ludziom. Tutaj możliwość spotkania człowieka z człowiekiem, też spojrzenia sobie w oczy, opowiedzenia sobie o tym, co w życiu jest ważne, niezależnie ile z tego tak naprawdę zostanie w tych młodych ludziach. To sama możliwość komunikowania się, przekazywania swojej narracji, swojego doświadczenia. Nie wymądrzania się, bo to nie o to chodzi, nie żadnych złotych rad, tylko po prostu skupienia się na innych, pamiętając kim się było, kiedy miało się 16, 17, 18 lat i jak to jest długa, trudna, a zarazem fascynująca ścieżka – mówił Łukasz Maciejewski.

W ramach projektu „Tarnów od nowa” przeprowadzony został również konkurs literacki pod nazwą „Tarnów w 120 słowach”. Nadesłano na niego ponad 60 prac. Uznanie jurorów zyskał między innymi wiersz napisany przez 11-letnią Dominikę:

- Opowiadałam o Tarnowie. Na przykład, że tutaj urodził się generał Józef Bem, że tutaj wynalazki Jana Szczepanika powstawały. Mama i tata mi opowiadali o Tarnowie. - Historia Tarnowa jest ciekawa? - Tak, według mnie tak. - A co jest najpiękniejszego w Tarnowie, najciekawszego dla ciebie? - Zabytki. - A które miejsca lubisz najczęściej odwiedzać, jak idziesz z rodzicami na spacer? - Jakieś pomniki, rynek na przykład. - Trudno było ułożyć te wszystkie informacje w wiersz, bo jednak wiersz rządzi się swoimi prawami. - Pisałam go spokojnie, powoli i po prostu mi wyszło. - Same się słowa układały? - Można powiedzieć, że tak.

Uczniowie V LO w Tarnowie zgodnie przyznają, że realizacja projektu Tarnów od nowa wymagała od nich nauczenia się nowych kompetencji, potrzebnych na przykład do zorganizowania wydarzenia finałowego. Przełamywali nieśmiałość i wewnętrzne bariery, ale jednocześnie poszerzali horyzonty, zdobywając umiejętności, które mogą się im przydać także w dorosłym życiu.

