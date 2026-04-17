W nocy wybuchł groźny pożar budynku w Gręboszowie.

W środku znajdowały się łatwopalne materiały i butle z gazem, grożąc eksplozją.

Z ogniem walczyło 56 strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Co było przyczyną pożaru? Sprawę bada teraz policja.

Nocna akcja gaśnicza w Gręboszowie

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb w piątek, 17 kwietnia 2026 roku, osiem minut po północy. Ogień objął budynek o charakterze handlowo-magazynowym zlokalizowany w Gręboszowie w powiecie dąbrowskim. Ze względu na skalę zagrożenia na miejsce niezwłocznie zadysponowano liczne zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym jednostki z sąsiedniego powiatu tarnowskiego.

Walka z ogniem i czasem

Działania strażaków były szczególnie utrudnione ze względu na asortyment składowany w płonącym obiekcie. Wewnątrz znajdowały się materiały gospodarstwa domowego o wysokiej palności, takie jak farby, lakiery i rozpuszczalniki. Dodatkowe, poważne zagrożenie stwarzały butle z gazem – 16 butli propan-butan oraz 4 butle z dwutlenkiem węgla.

Po zabezpieczeniu terenu strażacy przystąpili do gaszenia pożaru, jednocześnie prowadząc intensywne działania mające na celu schłodzenie butli, aby zapobiec ich eksplozji.

Brak poszkodowanych, przyczyny nieznane

Jak poinformował st. kpt. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, w zdarzeniu nie odnotowano osób poszkodowanych. W kulminacyjnym momencie w akcji gaśniczej brało udział łącznie 56 strażaków.

Akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 4:00 nad ranem.

Na miejscu pracują obecnie funkcjonariusze policji. Dokładne przyczyny i okoliczności wybuchu pożaru będą ustalane w toku śledztwa prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

