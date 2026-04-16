Referendum w Radłowie. Wkrótce mieszkańcy zdecydują o losie burmistrza Mateusza Borowca

Michał Reszczyński
2026-04-16 11:38

Już 19 kwietnia mieszkańcy Radłów zdecydują, czy Mateusz Borowiec powinien dalej pełnić swoją funkcję. Inicjatorzy referendum zarzucają mu m.in. niewłaściwe zarządzanie gminą oraz brak skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnątrznych.

Mieszkańcy ocenią pracę burmistrza Radłowa

Inicjatywa została podjęta przez komitet referendalny, który wskazuje na szereg problemów w funkcjonowaniu samorządu. Mimo że inicjatorzy zdołali zebrać wymaganą liczbę podpisów, o tym, czy wynik referendum będzie wiążący, przesądzi ostatecznie frekwencja.   

- Żeby można było uznać referendum za ważne i później zastanawiać się, czy dojdzie do odwołania burmistrza, musi w nim wziąć udział wymagana liczba osób. 2452 osoby muszą pojawić się w lokalu wyborczym i oddać głos, abyśmy mogli rozważać, co będzie dalej - zaznaczyła w rozmowie z Radiem Eska komisarz wyborczy w Tarnowie, Katarzyna Tutaj.

Kampania referendalna zakończy się 17 kwietnia o godzinie 24:00. Od tego momentu, aż do zakończenia głosowania w niedzielę, 19 kwietnia, obowiązywać będzie cisza wyborcza, w trakcie której nie wolno prowadzić żadnych działań agitacyjnych.   

