Referendum w Radłowie. Wkrótce mieszkańcy zdecydują o losie burmistrza Mateusza Borowca

Mieszkańcy ocenią pracę burmistrza Radłowa

Inicjatywa została podjęta przez komitet referendalny, który wskazuje na szereg problemów w funkcjonowaniu samorządu. Mimo że inicjatorzy zdołali zebrać wymaganą liczbę podpisów, o tym, czy wynik referendum będzie wiążący, przesądzi ostatecznie frekwencja.

- Żeby można było uznać referendum za ważne i później zastanawiać się, czy dojdzie do odwołania burmistrza, musi w nim wziąć udział wymagana liczba osób. 2452 osoby muszą pojawić się w lokalu wyborczym i oddać głos, abyśmy mogli rozważać, co będzie dalej - zaznaczyła w rozmowie z Radiem Eska komisarz wyborczy w Tarnowie, Katarzyna Tutaj.

Kampania referendalna zakończy się 17 kwietnia o godzinie 24:00. Od tego momentu, aż do zakończenia głosowania w niedzielę, 19 kwietnia, obowiązywać będzie cisza wyborcza, w trakcie której nie wolno prowadzić żadnych działań agitacyjnych.

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected].

3

