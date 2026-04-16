Tłumy na Targach Pracy i Innowacji ITAR 2026. Ponad 60 wystawców, blisko 1000 ofert zatrudnienia

Targi Pracy i Innowacji ITAR 2026 w Tarnowie zgromadziły ponad 60 wystawców, oferując blisko 1000 miejsc pracy.

Pracodawcy poszukują doświadczonych specjalistów w różnych branżach, ale i otwierają się na młodych bez doświadczenia.

Uczestnicy doceniają możliwość znalezienia zatrudnienia w jednym miejscu oraz wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy.

Zainteresowanie targami było ogromne, a odwiedzający mogli też wypróbować zawody dzięki goglom VR.

To wydarzenie przyciągnęło do Akademii Tarnowskiej tłumy mieszkańców miasta i regionu. Już po raz drugi Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z największą tarnowską uczelnią zorganizował Targi Pracy i Innowacji ITAR 2026. W jednym miejscu udało się zgromadzić ponad 60 wystawców, którzy w sumie oferowali chętnym blisko 1000 miejsc pracy. Było w czym wybierać.

- Poszukujemy w związku z rozwojem firmy i próbą przystąpienia do programu nuklearnego i produkcji elementów do przyszłej elektrowni. Potrzebujemy na stanowiska: elektromontera, malarza, montera hydrauliki siłowej, montera konstrukcji stalowych, spawaczy, operatorów CNC. Ale również poszukujemy pracowników biurowych. Oczywiście nie zamykamy się na młodych ludzi i chętnych do pracy, bo to jednak jest przyszłość. Natomiast na chwilę obecną skupialibyśmy się na osobach, które posiadają już jakieś doświadczenie. (…) - Pracownik produkcji, magazynier, operator CNC. Kwalifikacje, z którymi przyjdą osoby, muszą być konkretne. Jeśli chodzi o stanowisko magazyniera i pracownika transportu wewnętrznego, legitymacja UDT, kwalifikacja do prowadzenia wózków widłowych. Znalezienie pracowników to dzisiaj trudne zadanie dla firmy. Łatwiej chyba stracić pracownika, niż go pozyskać. Dużo młodych osób posiłkuje się ofertami z Krakowa, z Rzeszowa. Ale też mamy takie sytuacje, gdzie młodzi pracownicy wrócili na przykład z Krakowa też do nas, do firmy – mówili w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów tarnowscy pracodawcy.

POSŁUCHAJ rozmów z uczestnikami Targów Pracy I Innowacji ITAR 2026 w Tarnowie

Część poszukujących zatrudnienia miała konkretne oczekiwania dotyczące stanowiska i wynagrodzenia, ale nie brakowało też głosów, że przy braku doświadczenia średnia krajowa na początek wystarczy:

- Szukamy jakiejś pracy. Głównie właśnie na południa, po szkole. Chcemy sobie coś dorobić. Są jakieś takie oferty, ale nie wszystkie niestety są w takich godzinach, jakie nam odpowiadają, no bo jednak ciężko trochę połączyć pracę ze szkołą. Też wybór jest głównie skierowany bardziej pod mężczyzn i no niestety jest mniejszy wybór dla nas, ale też coś się może znajdzie. (…) - Próbuję wrócić do aktywności zawodowej po przerwie. Szukam już pracy w sumie od dwóch lat i jest bardzo ciężko wrócić na rynek. Ludzie nie chcą zatrudniać takie osoby po dłuższej przerwie, czyli na przykład w moim przypadku wychowanie dziecka i to jest ciężko wrócić. Byłam odrzucona już parę razy właśnie z powodu opieki na małym dzieckiem. (…) - Ciężko znaleźć pracę, więc takie skumulowanie pracodawców w jednym miejscu, to jest naprawdę fenomenalna rzecz. Szukam w sektorze medycznym, głównie w rejestracji, więc jest tutaj trójka, czwórka wystawców, którzy dali mi konkretne odpowiedzi. Zwracam uwagę na wymiar etatu. Czy jest to umowa zlecenie, czy jest to umowa o pracę, godziny pracy. Wiadomo, że startując w jakiejś dziedzinie, nie oczekuje się wysokiego wynagrodzenia, ale z biegiem czasu, zdobywania doświadczenia, wydaje mi się, że że ta podwyżka i ta wyższa płaca jest adekwatna.

Podczas Tarnów Pracy i Innowacji ITAR 2026 zatrudnienia poszukiwały również osoby niepełnosprawne. Zainteresowani zauważali, że jest trudniej, ale niepełnosprawność nie wyklucza. Potrzebna jest jednak determinacji kandydata i otwartości pracodawcy:

- Myślę, że pracę powinienem znaleźć, zwłaszcza taką techniczną, znaczy może techniczną gorzej, ale jakieś projektowanie, zarządzanie, produkcja, coś w tym stylu. Przy stanowisku siedzącym jak najbardziej. Osoby bardziej nietechniczne bez jakiegoś wykształcenia wyższego, mogą mieć ciężej, ale są różne oferty pracy. Wiem, że są organizacje, które bez problemu przyjmują osoby niepełnosprawne i jest to do zorganizowania.

Odwiedzający Targi Pracy chwalili szereg nowych możliwości i wsparcie, jakie oferował Powiatowy Urząd Pracy:

- Syn teraz maturę zdaje, też patrzy jak to wygląda, co się w ogóle w Tarnowie dzieje, jak to się Tarnów rozwija, czy są miejsca pracy dla młodych i tak dalej. No widzimy, że są. Po tym, co zobaczyłem dzisiaj, naprawdę tych możliwości jest naprawdę sporo i nic tylko wybierać. Dzisiaj jest troszkę łatwiej. Ja na rynek pracy wchodziłem na początku XXI wieku, tam 2004 rok, no to wtedy to jeszcze był ten rynek taki dość, można powiedzieć, trochę dziki zachód. Teraz to jest bardziej poukładane, jest więcej takiej pomocy, właśnie czegoś takiego. Dawniej czegoś takiego nie było, że można przyjść, pracodawcy szukają, wystawiają się, pokazują, co robią, więc to jest fajne.

Zadowolenia z ogromnego zainteresowania Targami Pracy i Innowacji w Tarnowie nie krył rektor Akademii Tarnowskiej – Rafał Kurczab:

- Jak widzicie państwo, oferty pracy są, zwiedzający, grupa docelowa, czyli poszukująca pracy, a może i praktyk jest. Jest ich nawet chyba, wydaje mi się, już na oko znacznie więcej, niż w zeszłym roku było. Natomiast z pracą jest tak: zależy, jakiej pracy ktoś szuka, bo powiedzmy, w obszarze wysokich technologii czy takich, powiedzmy, zawodów bardzo specjalistycznych, no to zależy, oczywiście, głównie od tego, prawda, czy region takie firmy posiada. W naszym regionie są takie firmy. Być może, że ich jest jeszcze trochę za mało. No ale liczymy, że będzie więcej. Ci studenci, których my kształcimy, o wysokich kompetencjach, oni znajdują pracę, oczywiście, bo my wiemy, monitorujemy cały czas na bieżąco, w jakich obszarach ta praca jest potrzebna i gdzie oni tę pracę znajdują. No i znajdują wszędzie. Szkoda, że nie wszyscy u nas w regionie, bo ten region by się mocno rozwijał, ale my tą naszą misję edukacyjną i dostarczania pracowników o wysokich kompetencjach dość, że wykonujemy, to będziemy wykonywać jeszcze mocniej.

Oprócz ofert zatrudnienia odwiedzający Targi Pracy mieli także możliwość zapoznania się z niektórymi zawodami. Zakładając gogle VR można było wcielić się między innymi w cukiernika, mechanika, fryzjera, kucharza i operatora maszyn. W sumie do wyboru było 45 różnych profesji.

