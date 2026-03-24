Potężny arsenał i hurtowe ilości narkotyków w Krakowie. CBŚP zatrzymało 38-latka

Źródło PAP
Tomasz Piszczek
2026-03-24 9:50

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Krakowie 38-letniego Grzegorza K. W jego mieszkaniu odkryto hurtowe ilości narkotyków oraz nielegalną broń, w tym karabin automatyczny AK-47 i pistolet Glock. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Akcja CBŚP i prokuratury

Działania zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie. Jak poinformował rzecznik prokuratury, Mieczysław Sienicki, celem akcji było przeszukanie mieszkania należącego do 38-letniego Grzegorza K. w Krakowie. Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem udziału w przestępczości narkotykowej.

Arsenał i narkotyki zabezpieczone przez śledczych

W trakcie przeszukania lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalną broń palną oraz amunicję. Wśród znalezionych przedmiotów znajdował się karabin automatyczny AK-47, pistolet Glock 19 wraz z magazynkiem oraz 14 sztuk naboi.

Oprócz broni, w mieszkaniu odkryto znaczne ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Łącznie zabezpieczono:

  • ponad 2,8 kg marihuany, 
  • 1944 tabletki MDMA, 
  • pół kilograma MDMA w formie proszku, 
  • 739 gramów mefedronu, 
  • 422 gramy amfetaminy, 
  • 167 gramów kokainy, 
  • 140 gramów haszyszu.

Prokuratorskie zarzuty i areszt

Grzegorz K. został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Mężczyzna będzie odpowiadał za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Za popełnione czyny grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Skradziony karabin

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, zabezpieczony karabin AK-47 figurował w systemach jako broń skradziona w przeszłości na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy.

Arsenał i narkotyki w mieszkaniu 38-latka. Zobacz znalezisko policji

