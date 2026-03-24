W Krakowie uderzono w handel narkotykami.

Zatrzymano 38-latka z arsenałem broni i hurtową ilością środków odurzających.

Grozi mu 12 lat więzienia. Skąd wziął skradziony karabin AK-47?

Akcja CBŚP i prokuratury

Działania zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie. Jak poinformował rzecznik prokuratury, Mieczysław Sienicki, celem akcji było przeszukanie mieszkania należącego do 38-letniego Grzegorza K. w Krakowie. Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem udziału w przestępczości narkotykowej.

Arsenał i narkotyki zabezpieczone przez śledczych

W trakcie przeszukania lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli nielegalną broń palną oraz amunicję. Wśród znalezionych przedmiotów znajdował się karabin automatyczny AK-47, pistolet Glock 19 wraz z magazynkiem oraz 14 sztuk naboi.

Oprócz broni, w mieszkaniu odkryto znaczne ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Łącznie zabezpieczono:

ponad 2,8 kg marihuany,

1944 tabletki MDMA,

pół kilograma MDMA w formie proszku,

739 gramów mefedronu,

422 gramy amfetaminy,

167 gramów kokainy,

140 gramów haszyszu.

Prokuratorskie zarzuty i areszt

Grzegorz K. został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Mężczyzna będzie odpowiadał za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Za popełnione czyny grozi mu kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Skradziony karabin

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, zabezpieczony karabin AK-47 figurował w systemach jako broń skradziona w przeszłości na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Śledztwo w tej sprawie ma charakter rozwojowy.

