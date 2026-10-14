Rutynowa kontrola drogowa w Tarnowie nabrała nieoczekiwanego obrotu, gdy policjanci zatrzymali rowerzystę jadącego po zmroku bez oświetlenia.

Zatrzymany okazał się posłem, a funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu, jednak polityk natychmiast zasłonił się immunitetem, by uniknąć badania.

Sprawa trafiła już na biurko Marszałka Sejmu. Sprawdź, jaka decyzja może zapaść i jakie konsekwencje grożą parlamentarzyście.

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Wieczorna interwencja na ul. Elektrycznej w Tarnowie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 października 2026 roku, około godziny 21:00. Funkcjonariusze tarnowskiej policji, patrolujący ulicę Elektryczną, zauważyli rowerzystę poruszającego się bez obowiązkowego oświetlenia. Zgodnie z procedurami, zatrzymali go do kontroli drogowej.

Jak poinformowała aspirant Joanna Dychtoń z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w trakcie czynności kontrolnych od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Zanim jednak funkcjonariusze zdążyli podjąć dalsze kroki, rowerzysta okazał legitymację poselską.

Poseł zasłonił się immunitetem

Parlamentarzysta poinformował policjantów o zamiarze skorzystania z przysługującego mu immunitetu. W tej sytuacji funkcjonariusze byli zmuszeni odstąpić od dalszych czynności, w tym od przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, całe zdarzenie zostało szczegółowo udokumentowane. Policjanci sporządzili notatkę służbową, która stanie się podstawą do dalszego postępowania - powiedziała Radiu ESKA asp. Joanna Dychtoń z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Sprawa trafi do Marszałka Sejmu

Mimo że interwencja na miejscu została zakończona, sprawa będzie miała swój dalszy bieg. Dokumentacja zebrana przez tarnowskich policjantów zostanie przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji, a następnie do Komendy Głównej Policji.

Ostatecznie materiały trafią na biurko Marszałka Sejmu. To on, po analizie sprawy, podejmie decyzję, czy skierować do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi. Tożsamość parlamentarzysty nie została oficjalnie ujawniona, wiadomo jedynie, że jest to mężczyzna reprezentujący w Sejmie ziemię tarnowską. O sprawie jako pierwszy poinformował Tygodnik TEMI.

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