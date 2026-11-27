Kierowcy w Tarnowie mogą odetchnąć z ulgą: długo wyczekiwana przebudowa kluczowej ulicy Lwowskiej dobiega końca.

Mimo zimowych warunków i problemów z siecią gazową, Zarząd Dróg i Komunikacji potwierdza oddanie pełnowymiarowej drogi pod wiaduktem już 21 grudnia.

Poznaj szczegóły rozbudowy trasy, dowiedz się, ile kosztowała inwestycja i jakie konsekwencje czekają winnych opóźnień.

Termin oddania inwestycji nie jest zagrożony. Mowa o końcowych pracach przy przebudowie ulicy Lwowskiej w Tarnowie. Według zapowiedzi, oddanie inwestycji planowane jest 21 grudnia 2026. W dotrzymaniu terminu nie powinny przeszkodzić nawet przejściowe problemy z siecią gazową – informuje Grzegorz Wałęga, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

- Jeśli chodzi o termin zakończenia, który mamy spisany w aneksach z wykonawcą, jest to 21 grudnia. Cały czas podtrzymujemy ten termin. Wszelkie insynuacje wykonawcy i wnioski o przedłużenia są przez nas odrzucane ze względu na to, że brak konkretnych uzasadnień. Więc liczę na to, że końcem roku przejedziemy pełnowymiarową ulicą Lwowską pod wiaduktem – przekonuje Grzegorz Wałęga.

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Zimowe warunki pogodowe nie sprzyjają pracom drogowym, ale nie powinny opóźnić zakończenia inwestycji na ulicy Lwowskiej. Podobnie jak zmagania z siecią gazowniczą w rejonie prowadzonych działań:

- Wykonawca ma pewne perturbacje ze spółką gazową, bo przebiega tam w bliskim sąsiedztwie gaz wysokiego ciśnienia. Wymaga to szczególnych prac, zachowania szczególnego bezpieczeństwa, uzgodnień ze spółką gazową. To trwa, trochę się to przeciąga, ale nie wpływa to na termin realizacji robót – zapewnia dyrektor Wałęga.

I dodaje, że miasto będzie zabiegało o odszkodowanie w związku z realizacją tej inwestycji. Przypomnijmy, z powodu błędów w pierwotnym projekcie a później także niemożności kontaktu z projektantem, miasto musiało opłacić poprawki do projektu. To kosztowało blisko 1,5 miliona złotych. Sama inwestycja zaliczyła wielomiesięczne opóźnienie. W sumie samorząd Tarnowa zapłacił wykonawcy remontu dodatkowo prawie 4 miliony złotych.

- Od projektanta podstawowego, oczywiście z powództwa cywilnego, zawsze możemy wystąpić do sądu z takimi roszczeniami. Taką próbę podejmiemy, zbierzemy cały materiał dowodowy, wszystkie koszty dodatkowe, które według naszego zdania i zdania inspektorów nadzoru czy projektanta zastępczego są generowane, zwłaszcza poprzez błędy projektowe i po analizie prawnej będziemy podejmować dalsze kroki prawne - informuje Grzegorz Wałęga.

Po zakończeniu prac kierowcy będą mieli do dyspozycji poszerzony do czterech pasów odcinek drogi nr 73, po dwa pasy w każdym kierunku. Z kolei dla pieszych i rowerzystów przeznaczona jest kładka nad Wątokiem. Remont ulicy Lwowskiej rozpoczął się w połowie maja 2025 roku. Miał potrwać do stycznia 2026. Zamiast szacowanych pierwotnie 22 milionów, prace pochłonęły w sumie około 28 milionów złotych.

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