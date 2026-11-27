Tarnowska policja poszukuje osoby, której wizerunek opublikowano w związku z serią pięciu włamań do mieszkań.

Włamania miały miejsce w Tarnowie między 26 kwietnia a 18 czerwca 2024 roku, m.in. na osiedlach Zielonym i Legionów Dąbrowskiego.

Sprawca dostawał się przez balkony, podważał drzwi i kradł biżuterię oraz gotówkę; policja prosi o kontakt pod numerem 47 831 21 22 w przypadku rozpoznania osoby.

Włamania do mieszkań w Tarnowie. Złodziej działał na kilku osiedlach

Komenda Miejska Policji w Tarnowie przekazała, że w okresie od 26 kwietnia do 18 czerwca 2024 roku w mieście doszło do pięciu włamań do mieszkań. Sprawca działał w popularnych i gęsto zaludnionych częściach Tarnowa. Dwa przestępstwa odnotowano na osiedlu Zielonym, a pozostałe na osiedlu Legionów Dąbrowskiego oraz przy ulicach Bitwy pod Monte Cassino i Długiej.

W każdym z tych przypadków złodziej posługiwał się bardzo zbliżoną metodą, dlatego śledczy przypuszczają, że za wszystkimi czynami stoi ta sama osoba. Włamywacz wchodził na balkony zlokalizowane przeważnie na niższych kondygnacjach i podważał drzwi balkonowe, dzięki czemu cicho oraz szybko dostawał się do środka prywatnych lokali. Z mieszkań zabierał najcenniejsze i łatwe do ukrycia rzeczy, przede wszystkim wartościową biżuterię oraz gotówkę.

Komenda Miejska Policji w Tarnowie szuka sprawcy. Apel o kontakt z funkcjonariuszami

Podczas prowadzonego postępowania śledczy zabezpieczyli materiały, na których zarejestrowano osobę mogącą mieć bezpośredni związek z tymi włamaniami, i opublikowali jej wizerunek.

„Jeśli rozpoznajesz osobę widoczną na opublikowanym materiale lub masz informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, skontaktuj się z dyżurnym Komisariatu Policji Tarnów Centrum pod całodobowym numerem telefonu 47 831 21 22” – apelują tarnowscy funkcjonariusze.