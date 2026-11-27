Towarzyskie spotkanie znajomych przerodziło się w koszmar, gdy jeden z uczestników został siłą pozbawiony wolności.

Napastnicy bili swoją ofiarę i grozili jej ostrym narzędziem, żądając okupu za rzekomą współpracę z policją.

Sprawdź, jak zakończyła się policyjna interwencja i jakie dokładnie zarzuty usłyszeli trzej zatrzymani mężczyźni.

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Nic nie zwiastowało dramatycznych zdarzeń

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez śledczych, grupa mężczyzn, którzy znali się już wcześniej, umówiła się na spotkanie. Początkowo nic nie zapowiadało dramatycznego przebiegu wydarzeń. W pewnym momencie między uczestnikami wybuchł jednak konflikt, który błyskawicznie przerodził się w otwartą agresję.

Jeden z mężczyzn miał użyć siły wobec pokrzywdzonego, zmusić go do opuszczenia pojazdu, a następnie przejąć nad nim kontrolę. Podczas dalszej jazdy samochodem doszło do kolejnych aktów przemocy - ofiara była uderzana po głowie. Według relacji świadków, inny uczestnik spotkania próbował bezskutecznie powstrzymać agresora.

Żądanie okupu i groźby

Sytuacja stała się jeszcze bardziej niebezpieczna, gdy napastnicy zażądali od pokrzywdzonego pieniędzy. Miały one stanowić rzekome zadośćuczynienie za przekazanie przez niego informacji policji. Aby wymusić zapłatę, sprawcy ograniczyli mężczyźnie wolność i zabrali mu telefon komórkowy, uzależniając jego zwrot od zdobycia gotówki.

W atmosferze narastającego napięcia jeden z agresorów miał posłużyć się ostrym narzędziem, którym zamachnął się w kierunku ofiary.

Interwencja policji i zatrzymanie sprawców

Pokrzywdzony, próbując zdobyć żądaną kwotę, skontaktował się ze swoimi bliskimi. W czasie, gdy sprawcy oczekiwali na jego powrót z pieniędzmi, na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji.

Na widok mundurowych jeden z mężczyzn podjął próbę ucieczki w kierunku pobliskiego lasu. Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg i po krótkiej chwili go zatrzymali. Pozostali uczestnicy zdarzenia również zostali obezwładnieni.

Zarzuty i dozór policyjny

W wyniku przeprowadzonych czynności trzech mężczyzn usłyszało zarzuty, w tym dotyczące wymuszenia rozbójniczego i bezprawnego pozbawienia wolności. Prokuratura zastosowała wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Śledczy kontynuują wyjaśnianie wszystkich okoliczności sprawy, która ma charakter rozwojowy.

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