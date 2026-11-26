Policjanci w Tarnowie interweniowali w sprawie kradzieży sprzętu, ale rutynowa akcja szybko przybrała nieoczekiwany obrót.

Uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie kobiety, która spoglądała w jedno konkretne miejsce za oknem.

W ukrytym na zewnątrz plecaku odkryto znaczną ilość amfetaminy i mefedronu, co doprowadziło do zatrzymania mężczyzny.

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Poszukiwania skradzionego sprzętu

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Tarnów-Zachód prowadzili dochodzenie w sprawie kradzieży sprzętu RTV, którego wartość oszacowano na 2400 złotych. W toku prowadzonych działań operacyjnych wytypowali adres w Tarnowie, pod którym mogły znajdować się skradzione przedmioty. Po przybyciu na miejsce i wejściu do mieszkania policjanci zastali kobietę, jej partnera oraz dwoje małych dzieci.

Przeszukanie lokalu nie przyniosło oczekiwanego rezultatu - funkcjonariusze nie odnaleźli poszukiwanego sprzętu. Ich uwagę zwróciło jednak coś innego.

Nerwowe zachowanie i plecak pod oknem

Podczas gdy policjanci przeszukiwali mieszkanie, przebywająca w nim kobieta zachowywała się w sposób, który wzbudził ich podejrzenia. Była wyraźnie zdenerwowana, paliła papierosa przy otwartym oknie i nerwowo spoglądała w jedno konkretne miejsce na zewnątrz budynku.

Po zakończeniu czynności w lokalu i piwnicy funkcjonariusze postanowili zweryfikować swoje przypuszczenia. Udali się pod okno, przy którym stała kobieta. Na trawniku zauważyli czarny plecak, który, jak się okazało, nie znalazł się tam przypadkowo.

Amfetamina, mefedron i zatrzymanie

Wewnątrz plecaka policjanci znaleźli pojemniki z białym proszkiem i krystaliczną substancją. Wstępne badania potwierdziły, że są to narkotyki. Zabezpieczono ponad 40 gramów amfetaminy oraz prawie 30 gramów mefedronu. Dodatkowo, w trakcie dalszych czynności w pomieszczeniu piwnicznym, policjanci ujawnili również roślinę konopi.

W związku z ujawnieniem znacznej ilości substancji odurzających, funkcjonariusze zatrzymali przebywającego w mieszkaniu mężczyznę. Został on przewieziony do Komisariatu Policji Tarnów-Zachód w celu złożenia wyjaśnień. Sprawa, która pierwotnie dotyczyła kradzieży, nabrała charakteru narkotykowego. Dalsze czynności w tej sprawie są prowadzone przez tarnowskich śledczych.

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Szukali skradzionego sprzętu, a znaleźli narkotyki. Zaskakujący finał akcji tarnowskiej policji

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