Pasaż Odkryć w Tarnowie organizuje Dni Noblowskie, aby przybliżyć mieszkańcom sylwetki tegorocznych laureatów Nagrody Nobla.

W programie przewidziano emocjonującą grę miejską, quiz dla uczniów oraz fascynujące wykłady na tematy takie jak neutrina czy cząstki chiralne.

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Uczniowie I i III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie zmierzą się w Quizie Noblowskim. To jeden z elementów Dni Noblowskich, które organizuje Centrum Nauki i Techniki Pasaż Odkryć. Po tym, jak komitet noblowski rozdał nagrody tegorocznym zwycięzcom, placówka w naszym mieście chce przybliżyć sylwetki laureatów oraz ich dokonania. W tym celu edukatorzy zaproszą mieszkańców do udziału w ciekawej grze miejskiej, ale będzie można także wziąć udział w interesujących wykładach.

- Jeśli frapują państwa tematy, jak między innymi neutrina, cząstki chiralne i wzbudza to państwa ciekawość, jak najbardziej zapraszamy 28 listopada. Póki dycham i póki trwa moja kadencja, będę przypominał, że Pasaż Odkryć jest też dla dorosłych, a może nawet zwłaszcza. Mimo że ekspozycja jest w stanie obsłużyć dzieci właściwie w każdym wieku i coś z tego wyciągną, to dorośli często zapominają, że jest to Centrum Nauki i Techniki, a nie tylko bawialnia. Więc naprawdę rodzice zostawcie pociechy na kulkach, a sami chodźcie posłuchać czegoś ciekawego - zaprasza Mikołaj Rękas, kierownik Pasażu Odkryć w Tarnowie.

POSŁUCHAJ: na Dni Noblowskie zaprasza Mikołaj Rękas z Pasażu Odkryć w Tarnowie

Nagroda Nobla to wyróżnienie przyznawane od początku XX wieku za wybitne zasługi dla ludzkości: naukowe, literackie lub w działaniach na rzecz pokoju. Zostało ustanowione ostatnią wolą fundatora – Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu.

- Nie ma bardziej renomowanej nagrody w świecie nauki. Oczywiście ich jest sporo i nawet nie próbuję ich zdyskredytować. Natomiast Nagrody Nobla cieszą się największą estymą i też dotykają tematów, które dotyczą naszej działalności. My skupiamy się na naukach ścisłych i technologii, więc Nagrody Nobla są dla nas zawsze odnośnikiem, gdzie teraz idzie nauka. I myślę, że to powinno być częścią wiedzy ogólnej wszystkich. Więc jeśli można poświęcić jedno popołudnie, żeby się dowiedzieć o tym, co się dzieje na świecie w nauce, myślę, że to byłaby strata tego nie wykorzystać – dodaje Mikołaj Rękas.

Dni Noblowskie w Centrum Nauki i Techniki Pasaż Odkryć w Tarnowie będą się odbywały 27 i 28 listopada. Pierwszy dzień jest zamknięty, wyłącznie dla uczestników Quizu Noblowskiego, natomiast w sobotę organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych już od godziny od 10:00. Aby wziąć udział, wystarczy się zapisać on line TUTAJ.

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