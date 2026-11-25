Spis treści Krzysztof Głomb we wspomnieniach córki. Kaja Głomb żegna ojca

Urodzony 17 maja 1960 roku w Tarnowie Krzysztof Głomb zaczynał karierę zawodową jako dziennikarz w lokalnych mediach, po czym zaangażował się w pracę na rzecz samorządu. Przez wiele lat zasiadał w tarnowskiej radzie miasta, a także zainicjował utworzenie miejskiego Biura Informacji i Promocji, którym następnie sam zarządzał. Powołał również do życia Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i objął w nim funkcję prezesa. Jako ceniony specjalista od cyfryzacji sektora publicznego realizował międzynarodowe projekty oraz wdrażał nowe technologie. Zasiadał w zarządzie Municipium S.A., kierował spółką EMCom i działał jako ekspert przy Polskiej Akademii Nauk. W kolejnych latach dołączył do Rady Informatyzacji, został wiceszefem Rady ds. Cyfryzacji oraz wicedyrektorem katowickiego Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Od 2020 roku pełnił funkcję pełnomocnika ministra cyfryzacji ds. współpracy z samorządami i rozwoju kompetencji cyfrowych. Według ustaleń portalu tarnow.net.pl, 66-letni Krzysztof Głomb zmarł 22 listopada 2026 roku podczas pobytu w Goa w Indiach.

Zmarłego ojca w niezwykle emocjonalny sposób pożegnała w sieci jego córka, Kaja Głomb. Opublikowany przez nią w mediach społecznościowych wpis stanowi piękne wspomnienie o rodzicu. Autorka postu otwarcie wyznaje, że „nie może uwierzyć” w nagłą śmierć taty oraz w fakt, że teraz będzie musiała mówić o nim „w czasie przeszłym”. „Tata był osobą, którą po angielsku nazwać by można »większą niż życie«. Trudno mi zrozumieć, że to nie wystarczy, aby z tym życiem się nie żegnać” napisała.

W swojej relacji Kaja Głomb zaznaczyła, że jej ojciec odszedł niespodziewanie, zdecydowanie za wcześnie i w sposób nagły. „Ale zmarł w miejscu, które kochał i dookoła miał swoich najbliższych przyjaciół i swoją żonę, siłaczkę. Wyszukuję takie okruszki, aby w szoku, który cała nasza rodzina czuje, znaleźć odrobinę ukojenia” dodała córka samorządowca.

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Krzysztof Głomb we wspomnieniach córki. Kaja Głomb żegna ojca

Poniżej prezentujemy pozostałą część wpisu opublikowanego przez Kaję Głomb w mediach społecznościowych.

„Tata był prezesem Stowarzyszenia »Miasta w Internecie«; doradzał trudnej do policzenia liczbie ministrów; był też kiedyś specjalistą ds. promocji miasta; radnym, dziennikarzem; ba, nawet kandydatem na prezydenta miasta…Był aktywny, ambitny i ciągle, ale to ciągle, poszukujący problemów do rozwiązania. Myślę, że nawet wtedy, gdy nie siedział przed laptopem, z pracy nie wychodził. Jego neurony pracowały bez ustanku.

We wszystko, co robił, wkładał każdy gram swojej uwagi i caluteńkie zaangażowanie. Pewnie dlatego, nie lubił bylejakości. Myślę, że nie mieściło się mu w głowie, że można z siebie mniej dawać.

Praca była powołaniem i misją taty. Była pasją. A ludzie, z którymi współpracował, byli jego przybraną rodziną. Był wobec nich bezwzględnie lojalny. W zamian otrzymywał to samo – grupę osób, które trwały przy jego boku przez dekady. Nie wiem, czy oni sami zdają sobie sprawę z tego, jak byli dla taty ważni. Jak bardzo wiele radości czerpał, widząc ich rozwój, ich sukcesy. Tata, jak lubił mówić, przede wszystkim chciał inwestować w ludzi. Takim samym był rodzicem.

Niewyobrażalnie szczodrym. I zawsze, ale to zawsze wspierającym. W okresach nawet najbardziej wybujałego idealizmu, i ja i mój brat, Konrad, mogliśmy być pewni, że tata nie każe puknąć nam się w głowę i zacząć patrzeć realistycznie na nasze życie. Nie, nie był w tym wsparciu naiwny i bezrefleksyjny. Po prostu nigdy nie kalkulował potencjalnych strat – zawsze najważniejsze było to, abyśmy mieli warunki do tego, żeby te pomysły chociaż przetestować. Nawet jeśli trafią jak kulą w płot.

Cierpliwie czekał na spełnienie się moich zawodowych marzeń i wspierał mnie w nich w sposób, którego nie potrafiłabym oddać liczbą. Nigdy nie dał mi do zrozumienia, że moje poszukiwania go śmieszą, że powinnam wreszcie usiąść na tyłku i na coś się zdecydować. Tata nigdy by nie chciał, abym robiła w życiu coś, co nie daje mi podobnej satysfakcji, jak ta którą sam odczuwa. Kibicował, kiedy studiowałam archeologię, pomógł mi znaleźć pierwszą pracę w dziennikarstwie, był niewyobrażalnie zaangażowany w pomoc mi, gdy zaczęłam robić doktorat.

Myślę, że wierzył we mnie i moje ambicje bardziej niż ja sama. I nigdy nie pozwolił mi rozpaczać, gdy coś poszło nie po mojej myśli. Był przekonany, że o niektóre rzeczy trzeba po prostu dłużej powalczyć.

Był najbardziej szczodrą osobą, jaką znałam. Tata nie interesował się zarabianiem pieniędzy, te liczyły się wyłącznie jako środek do innego celu. Pieniądze były po to, aby zmniejszać codzienne troski, pozwalać sobie przeżywać radości, też te hedonistyczne. Chciał spełnionego i przyjemnego życia i miał ogromne szczęście, że u swojego boku miał osobę, która sprawiała, że właśnie takie było.

Wyrwa pozostawiona po człowieku większym niż życie, pewnie nigdy się nie zasklepi. I myślę, że wcale tego byśmy nie chcieli. Dziś moja mama, Konrad i ja czujemy niewyobrażalny smutek i trudno to doświadczenie wpisać w kanwę codzienności. Głęboko jednak wierzę, że kiedy zaczniemy powoli przyzwyczajać się do świata, w którym nie mamy koło siebie tej przepotężnej osobowości, będziemy z pełnym przekonaniem mówić, że mieliśmy szczęście.

Miałam szczęście być córką Krzysztofa”.