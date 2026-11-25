- Rutynowa interwencja policji w Bochni przerodziła się w serię brutalnych napaści na funkcjonariuszy i personel medyczny.
- Agresja 46-latka eskalowała na szpitalnym oddziale, gdzie zaatakował lekarza, a pielęgniarce w wyniku ataku uszkodził palec.
- Sprawdź, jakie zarzuty usłyszał furiat i jaka kara mu grozi za atak na medyków, którzy są chronieni jak funkcjonariusze publiczni.
- Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.
Atak na policjantów podczas interwencji
Do zdarzenia doszło 19 listopada 2026 roku w Bochni. Policja otrzymała zgłoszenie o nietrzeźwym i zakrwawionym mężczyźnie leżącym w pobliżu hali widowiskowo-sportowej. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, przybyły na miejsce patrol z Komendy Powiatowej Policji w Bochni spotkał się z natychmiastową agresją ze strony mężczyzny. Lucjan D. miał znieważać funkcjonariuszy wulgarnymi słowami, grozić im pozbawieniem życia oraz szarpać za umundurowanie i zadawać uderzenia.
Furia na szpitalnym oddziale ratunkowym
Agresja mężczyzny nie ustała po przewiezieniu go na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bochni. Z uwagi na jego zachowanie, personel medyczny zmuszony był użyć pasów bezpieczeństwa. W pewnym momencie Lucjan D. zaczął symulować omdlenie. Gdy w celu udzielenia mu pomocy poluzowano pasy, zaatakował lekarza, uderzając go w klatkę piersiową i kierując pod jego adresem groźby i wulgaryzmy. Następnie swoją agresję skierował w stronę pielęgniarki, którą znieważył i szarpał za dłoń. W wyniku tego ataku kobieta doznała zwichnięcia palca, co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni.
Sześć zarzutów i dozór policyjny
Sprawcą okazał się 46-letni Lucjan D., mieszkaniec Bochni, w przeszłości wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Bochni przedstawił mu łącznie sześć zarzutów. Dotyczą one m.in. znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, zmuszania ich do zaniechania czynności służbowych poprzez groźby oraz spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu pielęgniarki, Teresy P.
Prokuratura przypomina, że zarówno lekarze, jak i pielęgniarki podczas wykonywania obowiązków służbowych korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej pielęgniarki. Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!