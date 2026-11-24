Fundacja „Anioły są wśród nas” zaprasza na bezpłatną konferencję w Tarnowie, która połączy praktyczną wiedzę dla przedsiębiorców z wyjątkową akcją charytatywną.

Poznaj najnowsze zmiany w przepisach, strategie sukcesji i zadbaj o zdrowie w biznesie, korzystając z porad ekspertów – od prawników po psychologów.

Wykorzystaj tę unikalną okazję do rozwoju i wsparcia świątecznych prezentów dla dzieci z domów opieki; dowiedz się, jak się zapisać, zanim miejsca się skończą!

Eksperci odpowiedzą na pytania, wyjaśnią zawiłości przepisów i wesprą w codziennej działalności przedsiębiorców. Wszystko to bezpłatnie. W zamian można będzie się zrewanżować datkiem, który pomoże sfinansować zakup prezentów świątecznych dla dzieci.

- To bezpłatna konferencja skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców, ale również zapraszamy księgowych, osoby fizyczne, które myślą dopiero o otwarciu w przyszłości jednoosobowej działalności gospodarczej czy o fundacji rodzinnej. Zapraszamy również stowarzyszenia, gdyż będziemy mówić o KseFie. Fundacja „Anioły są wśród nas” działa od 10 lat i od 10 lat wspieramy w Mikołajki domy pomocy społecznej, przede wszystkim dom pomocy społecznej w Brzesku. W tym roku stwierdziłyśmy, że warto wspomóc jeszcze więcej osób. Dlatego jesteśmy w Tarnowie – wyjaśnia Dominika Zamęta, prezes Fundacji „Anioły są wśród nas”.

POSŁUCHAJ: na wydarzenie zaprasza Dominika Zamęta z Fundacji "Anioły są wśród nas"

Do udziału w bezpłatnej konferencji organizatorzy zaprosili doradców podatkowych, prawnika, a także psychiatrę i psychologa. Uczestnicy będą rozmawiać nie tylko o podatkach, ale o tematach trudnych jak zdrowie przedsiębiorcy, bo jak przekonują pomysłodawcy, temat ten jest niezwykle ważny, a często zaniedbywany przez nadmiar obowiązków. Organizatorzy wytłumaczą czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czym jest spółka, będą mówić o fundacji rodzinnej, czy o tym, jak zabezpieczyć firmę w razie naszej śmierci. Pojawi się też temat sukcesji i zmiany w podatkach na 2027 rok.

- Konferencja jest całkowicie bezpłatna, jednak możemy wpłacić poprzez zrzutka.pl choćby jedną złotówkę, która może sprawić prezent, może sprawić radość dzieciakom, które tak naprawdę nie mają takiego wsparcia jak nasze dzieci, nie mają tyle miłości, nie mają tyle radości i może akurat będziemy w stanie zapewnić im jak najpiękniejsze święta poprzez te prezenty, które im damy. W poprzednich latach wspólnie z siostrą przełożoną z DPS-u z Brzeska razem udawałyśmy się na zakupy, siostra wybierała sobie potrzebne rzeczy dla dzieciaczków, natomiast w domu dziecka dawaliśmy bony. Oczywiście później zbiórkę rozliczaliśmy publicznie na naszym Facebooku co do złotówki. Do DPS-u siostry zakonne wybierały słodycze i odzież, buty, bardzo kolorowe i śmieszne czapki. Dla maluszków przede wszystkim artykuły plastyczne, zabawki i lalki. Jest to niezwykłe przeżycie, gdyż te dzieciaki są tak ogromnie wdzięczne, one przy nas oglądają te prezenty, niejednokrotnie pojawiają się łzy radości, ponieważ tam nie ma mamy, taty, którzy są zawsze blisko i mogą sprawić wymarzony prezent – dodaje Dominika Zamęta.

Bezpłatna konferencja będzie odbywać się w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie przy ul. Słonecznej, w sobotę - 5 grudnia 2026. Spotkanie potrwa od 11:00 do 16:30. Wystarczy się zapisać. Można to zrobić mailowo, pisząc pod adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 733 993 444 wewnętrzny 30. Zapisy są potrzebne ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali. A więcej w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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