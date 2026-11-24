W wieku 66 lat odszedł Krzysztof Głomb, dziennikarz, samorządowiec i jeden z najważniejszych wizjonerów polskiej cyfryzacji.

To on stał za przełomowym stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” oraz programem, który nauczył obsługi komputera tysiące seniorów.

Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Radia ESKA.

O śmierci Krzysztofa Głomba poinformowała jego córka w mediach społecznościowych. "Tata był osobą, którą po angielsku nazwać by można „większą niż życie”. Trudno mi zrozumieć, że to nie wystarczy, aby z tym życiem się nie żegnać" – napisała. Krzysztof Głomb był postacią niezwykle zasłużoną dla Tarnowa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w całym kraju.

Od dziennikarstwa do samorządu

Krzysztof Głomb urodził się 17 maja 1960 roku w Tarnowie. W 1989 roku ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę zawodową rozpoczął w mediach, pracując jako dziennikarz m.in. dla tarnowskiego tygodnika „TeMI”, „Gazety Krakowskiej” oraz „Czasu Krakowskiego”.

W latach 90. zaangażował się w działalność na rzecz miasta Tarnowa. Był założycielem i dyrektorem Biura Informacji i Promocji Urzędu Miasta. Pełnił też funkcję radnego Rady Miasta Tarnowa.

Wizjoner cyfryzacji i twórca "Miast w Internecie"

Najważniejszym dziełem życia Krzysztofa Głomba było założone w 1997 roku Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, którego był wieloletnim prezesem. Organizacja ta stała się kluczową platformą promującą cyfryzację sektora publicznego, rozwój usług cyfrowych i budowę kompetencji cyfrowych w społeczeństwie.

Był pomysłodawcą i koordynatorem wielu przełomowych projektów. Największym z nich była „Polska Cyfrowa Równych Szans” – program alfabetyzacji cyfrowej osób po 50. roku życia, który zdobył w 2012 roku prestiżową nagrodę World Summit on the Information Society (WSIS). Stworzył również koncepcję „Kompetencji 4.0”, definiującą umiejętności niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym, cyfrowym świecie.

Ekspert na arenie krajowej i międzynarodowej

Jego wiedza i doświadczenie były cenione zarówno w Polsce, jak i za granicą. Był członkiem Rady Informatyzacji (2004–2014) oraz wiceprzewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji (2018–2020). Od 2020 roku pełnił funkcję pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z samorządami.

Reprezentował Polskę w licznych gremiach europejskich, m.in. w komitetach Komisji Europejskiej oraz jako wiceprezydent i prezydent sieci ELANET, zrzeszającej organizacje działające na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Za swoje zasługi został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz nagrodą „Kryształowej Brukselki”.

Prywatnie był pasjonatem podróży, zwłaszcza po Azji Południowo-Wschodniej, oraz lokalnym patriotą, głęboko związanym ze swoim rodzinnym Tarnowem.

Krzysztof Głomb zmarł w niedzielę, 22 listopada 2026 roku w wieku 66 lat.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]!

Kieruj się wyobraźnią i żyj - konferencja