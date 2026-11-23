Drogi w powiecie tarnowskim stały się areną niebezpiecznych zdarzeń, w tym zderzenia czołowego i kolizji z udziałem ciężarówki.

Chwila nieuwagi kierowców doprowadziła do dwóch poważnych kolizji, na szczęście bez rannych, ale policja zdecydowanie reaguje na błędy na drodze.

W związku ze zdarzeniami funkcjonariusze wystosowali pilny apel. Sprawdź, dlaczego według nich to ostatni dzwonek na jedną kluczową zmianę w Twoim aucie.

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Niebezpieczna zmiana pasa w Zgłobicach

Do pierwszego zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, po godzinie 12:00. Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Zgłobice kierujący samochodem ciężarowym, zmieniając pas z lewego na prawy, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w prawidłowo poruszającego się Opla. Jak informuje asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji, 62-letni kierowca ciężarówki, został ukarany mandatem karnym na miejscu.

Zderzenie czołowe w Chojniku

Niespełna godzinę później, po 13:00, służby interweniowały w Chojniku. Na drodze wojewódzkiej nr 977, na odcinku między Tuchowem a Gromnikiem, doszło do czołowego zderzenia. Z ustaleń policji wynika, że kierujący Volkswagenem Passatem z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym Volkswagenem Tiguanem. Również w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 23-letni kierowca Passata, który doprowadził do kolizji, został ukarany mandatem.

"To ostatni moment na zmianę opon"

W związku z serią zdarzeń drogowych, tarnowska policja wystosowała apel do kierowców.

- Apelujemy o ostrożność. Przed zmianą pasa sprawdźmy lusterka i martwe pole. Dostosujmy prędkość do warunków i pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami na drodze – podkreśla asp. Kamil Wójcik.

Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na konieczność przygotowania pojazdów do sezonu zimowego. - Myślę, że to ostatni moment na to, by zmienić opony na zimowe. Pamiętajmy, że droga hamowania wydłuża się, gdy poruszamy się samochodem bez takiego udogodnienia. Wiemy, że nie jest to obowiązek, natomiast jest to o wiele, wiele bezpieczniejsze – dodaje oficer prasowy tarnowskiej policji.

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