Młodzi artyści z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie organizują świąteczny kiermasz, by sfinansować swoje artystyczne pasje.

Na stoiskach znajdziesz unikatową biżuterię, ceramikę, grafiki i ozdoby, idealne na niepowtarzalne prezenty dla bliskich.

Odkryj, gdzie dokładnie i w jakich godzinach 1 grudnia możesz znaleźć te artystyczne skarby, wspierając lokalnych twórców!

Szukacie oryginalnych prezentów dla bliskich? Będzie dobra okazja, żeby je znaleźć. Uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie organizują kiermasz. Na stoiska trafią ich prace – między innymi obrazy, biżuteria, ozdoby, maskotki, ceramika i grafiki. W ten sposób młodzi ludzie zbierają pieniądze na zakup kolejnych materiałów, potrzebnych do kreatywnej pracy.

- Kiermasz jest organizowany rokrocznie od kilku lat. Zawsze są to dwa kiermasze. Jeden jest właśnie przed świętami, przed Mikołajem, żeby można było znaleźć coś oryginalnego i jedynego w swoim rodzaju na prezent dla bliskich, znajomych. Kolejny kiermasz jest zawsze organizowany w okresie wiosennym, podczas Nocy Muzeów zazwyczaj. Są to kiermasze cykliczne. Organizowane są przez Radę Rodziców wraz z uczniami i ma to na celu propagowanie twórczości naszych uczniów, ponieważ wiele osób robi wspaniałe przedmioty, wspaniałą sztukę i chcemy coś zrobić, żeby to pokazać, ponieważ sztuka schowana do szuflady czy przedmiot schowany do szuflady nie da nam efektu, bo też nam na tym zależy, żebyśmy to co robimy mogli wykorzystać w przyszłości w pracy – tłumaczy Agnieszka Kolak z Rady Rodziców Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie.

POSŁUCHAJ organizatorek kiermaszu z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie

Uczennice biorące udział w kiermaszu przyznają, że przygotowanie prac wymaga dodatkowego nakładu czasu i pracy. Co trafi na stoiska?

- Na pewno będzie dużo biżuterii. Dużo osób lubi robić naszyjniki z koralików, różnego rodzaju ciekawe kolczyki. Dużo osób też przygotowuje pluszaki na szydełkach, różnego rodzaju breloczki, przypinki. Też są osoby, które robią stroiki, ozdoby choinkowe i rzeczy, które można podarować bliskim na święta. To są takie drobne upominki, które można łatwo kupić, łatwo zapakować, schować do kieszeni. Niektórzy wystawiają większe rzeźby, elementy z ceramiki, które tworzą. Część rzeczy przygotowuję na dodatkowych zajęciach w szkole, szczególnie na kółku graficznym. A resztę to jednak trzeba w domu pracować, dodatkowo to robić, poświęcać swój czas. To jest dużo godzin pracy, jednak potem jak widzimy, że ludziom się to podoba i ludzie to kupują, to jest na pewno w tym bardzo fajne – mówią w rozmowie z Radiem ESKA Tarnów uczennice: Martyna Jamka, Julia Ciszek i Katarzyna Styrkowiec.

Kiermasz organizuje Rada Rodziców szkoły, która następnie wszystkie pozyskane pieniądze przeznacza na potrzeby uczniów. Dzięki tym środkom można kupować między innymi materiały, które służą wykonywaniu kolejnych prac. W tym roku kiermasz odbędzie się 1 grudnia, wyjątkowo nie na terenie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie, ale w nowo otwartej galerii Piwnica pod Gwiazdami w Tarnowie, przy ulicy Dąbrowskiego 7. Wydarzenie potrwa od 9:00 do 17:00. A więcej o przygotowaniach w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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