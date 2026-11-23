Referendum w Lisiej Górze rozstrzygnięte

W niedzielę, 22 listopada, do urn poszło 2164 mieszkańców. Aby referendum w sprawie odwołania wójta było ważne, wymagany był udział co najmniej 3262 osób. Tego progu nie udało się osiągnąć. Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku Rady Gminy Lisia Góra. Tutaj frekwencja okazała się wystarczająca, ponieważ próg ważności wynosił 1932 głosy.

Wyniki głosowania pokazują, że wśród osób, które wzięły udział w referendum, przeważały głosy za odwołaniem zarówno wójta, jak i rady.

– Jeżeli chodzi o odwołanie wójta, to zdecydowana większość uczestników referendum opowiedziała się za jego odwołaniem. Oddano 2086 głosów na „tak” i zaledwie 67 głosów na nie – mówi Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy w Tarnowie.

Z kolei za odwołaniem Rady Gminy zagłosowało 2073 mieszkańców, a przeciwko 79 osób.

Do wyników referendum odniósł się również wójt Arkadiusz Mikuła. Podkreślił, że przyjmuje je z szacunkiem i jest gotowy do współpracy z nową Radą Gminy, która zostanie wybrana w kolejnych wyborach. Odniósł się także do swojej wcześniejszej prośby, by mieszkańcy nie brali udziału w głosowaniu dotyczącym jego odwołania.

– Mieszkańcy na ten mój apel, na tę prośbę o nie branie udziału w referendum dotyczącym odwołania wójta, mieszkańcy po prostu zareagowali bardzo pozytywnie i w tak naprawdę niedużej ilości poszli na to referendum. (...) Należy uznać, że zdecydowana większość osób popiera moją działalność i zgadza się z tym jak ona wygląda na co dzień i chce, żeby gmina nadal rozwijała się prężnie tak jak się rozwija - podkreśla wójt Arkadiusz Mikuła.

Inicjatorzy referendum pozytywnie ocenili wynik głosowania dotyczący odwołania Rady Gminy. Podkreślili, że przed mieszkańcami teraz wybory i szansa na wyłonienie nowej reprezentacji. Jak zaznaczyli, gmina potrzebuje niezależnej rady, która będzie kontrolować działania wójta, przyglądać się podejmowanym decyzjom i wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Zaapelowali również do mieszkańców, by nie zmarnowali tej szansy na zmianę.

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