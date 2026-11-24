Kolizja w centrum Tarnowa. Samochód osobowy uderzył w gmach Wyższego Seminarium Duchownego

Ten niebezpiecznie wyglądający incydent wydarzył się przed południem. Wstępne ustalenia obecnych na miejscu policjantów wskazują, że siedząca za kierownicą samochodu osobowego kobieta chciała zaparkować pojazd. W trakcie wykonywania tego manewru sytuacja całkowicie wymknęła się jednak spod jej kontroli.

W pewnym momencie kobieta straciła panowanie nad kierownicą, a jej auto gwałtownie przyspieszyło, pokonało pas zieleni i uderzyło bezpośrednio w mur zabytkowego budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Impet zderzenia okazał się na tyle silny, że wymagał natychmiastowej interwencji policji i służb ratunkowych. Funkcjonariusze musieli zbadać stan techniczny rozbitego samochodu oraz ocenić, czy konstrukcja samego gmachu nie uległa uszkodzeniu.

Policja przebadała kierującą. Kobieta była trzeźwa

To groźnie wyglądające zdarzenie drogowe szczęśliwie nie zakończyło się tragedią. Pracujący na miejscu ratownicy potwierdzili, że wskutek uderzenia nikt nie doznał żadnych obrażeń. O wielkim szczęściu może mówić zarówno sama kierująca, jak i piesi, gdyż chodniki wzdłuż ulicy Piłsudskiego charakteryzują się zazwyczaj bardzo dużym ruchem przechodniów.

Przeprowadzone na miejscu badanie alkomatem potwierdziło, że kierująca autem była całkowicie trzeźwa. Tarnowscy policjanci prowadzą obecnie szczegółowe czynności, które pozwolą ustalić dokładne przyczyny tak nagłej utraty panowania nad pojazdem. Mundurowi sprawdzają między innymi, czy kobieta pomyliła pedał hamulca z gazem, czy też w samochodzie wystąpiła nagła awaria techniczna.

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