Tarnowianie ruszyli z pomocą. Azyl dla Zwierząt lepiej przygotowany na zimę

Zebrane wyposażenie ma poprawić warunki, w jakich psy i koty spędzą zimowe miesiące. Organizatorzy podkreślają, że bez zaangażowania mieszkańców i darczyńców przeprowadzenie zbiórki nie byłoby możliwe.

– W liczbach, króciutko: dwa samochody ciężarowe słomy, 15 bud docieplonych, około siedmiu nagrzewnic gazowych. Dzięki temu zwierzęta będą miały dużo, dużo cieplej przy nadchodzącej zimie. No i trochę karmy oczywiście. To dzięki państwu ta akcja się udała. Myślę, że to pomoże tej placówce, a przede wszystkim zwierzętom, przetrwać mrozy, które już nadchodzą – podkreśla Jacek Brzeziński, pomysłodawca zbiórki.

To jednak nie koniec działań na rzecz podopiecznych schroniska. W grudniu pracownicy placówki planują zorganizować akcję „Mrozy”. Inicjatywa ma zapewnić psom bezpieczne schronienie podczas największych spadków temperatur.

Obecnie w azylu przebywa ponad 130 zwierząt: 67 kotów 69 psów. Dla wielu z nich zimowe miesiące będą szczególnie trudnym okresem. Każda osoba, która zdecyduje się zapewnić psu tymczasowy dom, może mu realnie pomóc.

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