Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes znowu wystąpi na drugim końcu świata

Dla Puellae Orantes udział w wydarzeniu jest spełnieniem marzeń. Młode śpiewaczki zaprezentują swój talent w wyjątkowych miejscach na muzycznej mapie Australii. Jak podkreśla Aleksandra Topor, dyrektor i kierownik artystyczny zespołu, to niezwykłe wyróżnienie.

- Muszę państwu powiedzieć, że jest to spełnienie naszych marzeń, ponieważ udział w festiwalu da nam możliwość i ten wielki zaszczyt wystąpienia w najbardziej legendarnych miejscach na muzycznej mapie Sydney, począwszy od opery poprzez ratusz, miejską salę koncertową, konserwatorium muzyczne, aż po kościół św. Jakuba. Są to miejsca absolutnie wyjątkowe - mówi Aleksandra Topor.

Początkowo przed chórem pojawiło się nieoczekiwane wyzwanie. Organizatorzy festiwalu wymagają, aby na scenie występowało co najmniej 40 śpiewaków, tymczasem Puellae Orantes liczy 26 dziewcząt. Początkowo zespół obawiał się, że nie będzie mógł przyjąć zaproszenia. Organizatorzy postanowili jednak zrobić wyjątek i odstąpić od tego wymogu, ponieważ bardzo zależało im na obecności tarnowskiego chóru. Teraz przed zespołem miesiące wytężonej pracy i przygotowań do występów w Sydney.

4

Jesteś świadkiem zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Oto znane rodzeństwa gwiazd. Wiesz jak mają na imię? Czy mają takie same nazwiska? Pytanie 1 z 13 Kasia Sienkiewicz ma brata, z którym tworzyła Kwiat Jabłoni. Jak się on nazywa? Jacek Tomek Maciek Następne pytanie