Pracownicy Azotów boją się o swoją przyszłość. Będzie kolejna pikieta w Tarnowie

Trzy organizacje związkowe organizują pokojową pikietę 20 października o godz. 13:00 w związku z sytuacją w Grupie Azoty.

Protestujący domagają się godnych wynagrodzeń, przywrócenia zawieszonych świadczeń, szacunku dla załogi oraz bezpieczeństwa miejsc pracy.

Spór zbiorowy w Azotach. Związkowcy żądają natychmiastowych zmian

Konflikt na linii pracownicy – zarząd w jednym z największych przedsiębiorstw w regionie przybiera na sile. Trzy związki zawodowe, reprezentujące załogę, zdecydowały się na kolejny krok z powodu braku porozumienia w sporze zbiorowym. Związkowcy domagają się przede wszystkim przywrócenia zawieszonych wcześniej świadczeń wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, godziwych pensji oraz jasnych gwarancji, że miejsca pracy są bezpieczne.

Przedstawiciele załogi podkreślają, że dotychczasowe rozmowy z pracodawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a cierpliwość pracowników została wystawiona na ciężką próbę. „Dość pustych obietnic, przeciągania rozmów i oszczędzania na pracownikach!” – piszą wprost organizatorzy pikiety. Domagają się oni realnych i konkretnych działań ze strony zarządu, które zabezpieczą stabilną przyszłość całego przedsiębiorstwa, zamiast przerzucania kosztów kryzysu na barki szeregowych pracowników.

W Tarnowie odbędzie się kolejna pikieta

Pokojowa pikieta została zaplanowana na 20 października o godzinie 13:00. Zgromadzenie odbędzie się przed budynkiem Dyrekcji Głównej Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8. „Pokażmy, że za załogą stoją rodziny, przyjaciele i mieszkańcy. Każda obecność ma znaczenie” – zachęcają organizatorzy.

Organizatorzy manifestacji zwracają uwagę na fakt, że losy zakładu są nierozerwalnie związane z całym regionem. Ewentualny upadek lub drastyczne ograniczenie działalności firmy uderzy nie tylko w zatrudnionych, ale wywoła reakcję łańcuchową. Utrata stabilności przez tak wielki podmiot gospodarczy byłaby ogromnym dramatem dla Tarnowa, Mościc oraz tysięcy rodzin, które od pokoleń budowały potęgę tych zakładów. Z działalnością chemicznego giganta powiązanych jest bowiem wiele lokalnych przedsiębiorstw handlowych i usługowych.

Sonda Czy Tarnów jest dobrym miejscem do życia? tak nie nie mam zdania