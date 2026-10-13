Paderewski ożywa w Kąśnej Dolnej dzięki sztucznej inteligencji! Nowa atrakcja dla zwiedzających

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej wprowadza rewolucyjną atrakcję: dzięki dofinansowaniu, Ignacy Jan Paderewski i jego żona Helena "ożyją" cyfrowo.

Zaawansowana AI pozwoli wirtualnym gospodarzom osobiście oprowadzić gości po dworze, prezentując historię z ich unikalnej perspektywy.

Pierwsze interaktywne spotkania z Mistrzem ruszają 3 listopada – sprawdź, jak możesz doświadczyć tej podróży w czasie!

Żywe obrazy pojawią się w Centrum Paderewskiego. Placówka w Kąśnej Dolnej instaluje nowoczesną atrakcję dla zwiedzających. Ożywieni cyfrowo Ignacy Jan Paderewski i jego żona Helena będą osobiście oprowadzać gości po swoich włościach, opowiadając historię tego miejsca i jego mieszkańców. Jak przekonuje dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj, zadanie nie jest łatwe, jednak wprowadzanie w muzeach nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest poniekąd wymogiem naszych czasów:

- Do dworu Ignacego Jana Paderewskiego zawita sztuczna inteligencja, pewnego rodzaju technologie AI, które umożliwią nam to, by ożywić Ignacego Jana Paderewskiego, ożywić Helenę, ożywić oczywiście w obrazie, którzy to gospodarze swojego polskiego domu będą oprowadzać wszystkich tych, którzy zdecydują się odwiedzić ich w Kąśnej Dolnej. Jesteśmy już na finiszu, dopinamy szczegóły z informatykami, żeby cały system spiąć, żeby można było go sobie swobodnie włączyć. Myślę, że to będzie ciekawostka, ale z drugiej strony też zdecydowane ułatwienie dla tych, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś i zwiedzić w taki sposób bardzo konstruktywny dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej - informuje Łukasz Gaj.

POSŁUCHAJ: mówi Łukasz Gaj, dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Według projektu w salach muzeum pojawią się interaktywne obrazy, na których będą wyświetlane postacie Ignacego i Heleny Paderewskich. Placówka kupiła w tym celu dwa duże ekrany i monitory. Kiedy będziemy chcieli zwiedzanie z Paderewskimi rozpocząć, obrazy będą ożywać i będą opowiadać o miejscu, w którym akurat się znajdziemy, będą przeprowadzać zwiedzających sala po sali i opowiadać o rzeczach, które w danym momencie widzimy. Inicjatorzy dokładają starań, aby narracja opowieści prowadzona była z perspektywy gospodarzy i mieszkańców dworu, a nie z perspektywy muzealnego przewodnika. Projekt ma być też rozwijany w kolejnych latach. Możliwe, że pojawi się też możliwość zadawania pytań postaciom na obrazach.

- Ten pierwszy etap, który będzie teraz uruchomiony, rzeczywiście będzie taki, że będzie mówił tylko Ignacy i Helena. Natomiast możliwości tego projektu i całego systemu są ogromne. Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że to musi być postawiony cały system. Będzie on również zintegrowany z kioskiem multimedialnym, który będzie znajdował się zaraz przy wejściu, w którym będziemy uruchamiali całą tą podróż z Paderewskim i Heleną, ale również w tym kiosku będziemy mogli sobie przejrzeć nasze aktualności, zapowiedzi koncertowe, zdjęcia z poprzednich koncertów, więc ten kiosk będzie takim sercem całego tego systemu i to musimy wszystko zintegrować – dodaje dyrektor Gaj.

Pierwsze oprowadzanie po dworku w Kąśnej Dolnej z mistrzem Paderewskim i jego żoną Heleną zaplanowano już 3 listopada. W tym dniu w Centrum Paderewskiego rozpoczynają się wydarzenia związane z kolejną edycją festiwalu Viva Polonia. W ciągu trzech dni placówkę odwiedzi ponad 2 tysiące uczniów z małopolskich szkół, którzy obejrzą spektakl „Od Soplicowa do Hollywood”, poświęcony Andrzejowi Wajdzie i jednocześnie będą zwiedzać dwór. Jako pierwsi otrzymają możliwość skorzystania z cyfrowego przewodnika po placówce.

Na realizację projektu zwiedzania z Paderewskim dworu w Kąśnej Dolnej placówka otrzymała 62 tysiące złotych dotacji. Całość będzie kosztowała 77 i pół tysiąca. A więcej o cyfrowym przewodniku, atrakcjach muzycznych Festiwalu Viva Polonia, inwestycjach oraz podsumowaniu sezonu artystycznego w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU.

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