Szajka włamywaczy terroryzowała trzy województwa od października.

Policja zatrzymała pięciu sprawców. Straty sięgają 450 tys. zł.

Na ich posesjach dokonano zaskakującego odkrycia. Zobacz, co znaleziono.

Zatrzymania z udziałem kontrterrorystów

W minioną niedzielę, 29 marca, kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji przeprowadziło zsynchronizowaną akcję wymierzoną w członków grupy przestępczej. Ze względu na operacyjne ustalenia, z których wynikało, że podejrzani mogą posiadać broń palną, w działania zaangażowano policyjnych kontrterrorystów z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji (SPKP) z Krakowa, Kielc i Katowic.

W wyniku operacji zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku 26, 29, 32, 54 i 65 lat. Jak ustalili śledczy, wszyscy byli mieszkańcami jednej wsi w powiecie dąbrowskim i tworzyli nieformalną szajkę. Dwóch z nich było już w przeszłości karanych za podobne przestępstwa. Po opuszczeniu zakładów karnych powrócili do przestępczej działalności, werbując do współpracy swoich sąsiadów.

Zuchwałe kradzieże na szeroką skalę

Grupa działała co najmniej od października 2023 roku, a jej celem były domy jednorodzinne, garaże, lokale usługowe, magazyny oraz sklepy. Sprawcy, opisywani przez śledczych jako wyjątkowo zuchwali i bezwzględni, siali postrach w lokalnych społecznościach na terenie trzech województw.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mogli dopuścić się ponad 60 przestępstw, powodując straty przekraczające 450 tysięcy złotych. Nieformalnym liderem grupy był 32-latek z kryminalną przeszłością, który koordynował działania, wybierając kolejne cele włamań.

Odzyskane mienie i dodatkowe zarzuty

Podczas przeszukań posesji należących do zatrzymanych, policjanci zabezpieczyli znaczną ilość skradzionych przedmiotów. Wśród odzyskanego mienia znalazły się motocykle, pojazdy elektryczne, narzędzia budowlane, sprzęt RTV i AGD, panele fotowoltaiczne, a nawet żywność. Wartość odzyskanych rzeczy szacowana jest na kilkaset tysięcy złotych. Skradzione przedmioty były sprzedawane lub wykorzystywane przez członków grupy na własny użytek – jeden z mężczyzn zamontował w swoim domu skradzione drzwi.

Dodatkowo, u jednego z zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli ostrą amunicję. Na terenie innej posesji odkryto zagrodę z dwoma dzikami, co stanowi naruszenie przepisów Ustawy o Prawie Łowieckim.

Zarzuty i areszt dla podejrzanych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli szereg zarzutów dotyczących kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec czterech z pięciu podejrzanych. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.

Rozbita szajka włamywaczy – zdjęcia z akcji i przeszukań we wsi koło Dąbrowy Tarnowskiej

