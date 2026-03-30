Budowa centrum przesiadkowego w Ryglicach na finiszu

Nowe centrum przesiadkowe w Ryglicach

Budowa centrum przesiadkowego w Ryglicach powoli dobiega końca. Nowy obiekt powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie remizy OSP i ma pełnić funkcję zintegrowanego węzła komunikacyjnego. Będzie obsługiwać zarówno lokalny transport publiczny, jak i połączenia realizowane przez autobusy Kolei Małopolskich.

W ramach inwestycji zaplanowano szereg udogodnień dla podróżnych. W budynku znajdzie się nowoczesna poczekalnia wyposażona w system ogrzewania i klimatyzacji, co zapewni komfort niezależnie od pory roku. Dodatkowo pasażerowie będą mogli skorzystać z automatów oferujących napoje i przekąski. Istotnym elementem projektu jest także parking dla samochodów osobowych oraz zajezdnia autobusowa.

Jak podkreśla burmistrz Ryglic, Paweł Augustyn, inwestycja jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności.

- Będzie to miejsce, w którym - niezależnie od pogody - mieszkańcy zyskają komfortowe warunki do przesiadek. (...) Do tej pory funkcjonował tam niewielki, przeszklony przystanek, który nie zapewniał odpowiedniej ochrony przed zimnem, zwłaszcza podczas mrozów czy opóźnień autobusów. Teraz podróżowanie stanie się znacznie wygodniejsze - zarówno dla mieszkańców, jak i uczniów - podkreśla burmistrz Augustyn.

Jeśli nie będzie dodatkowych opóźnień, budynek zostanie oddany do użytku już w maju.

