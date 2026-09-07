W Tarnowie doszło do tragedii, w której 42-latek brutalnie pobił swoją 79-letnią współlokatorkę, używając do tego m.in. laptopa.

Mężczyzna przyznał się do winy, tłumacząc się spożyciem alkoholu, i usłyszał zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Sprawdź, dlaczego prokuratura może zmienić kwalifikację czynu na zabójstwo i co zdecyduje o tym, czy sprawcy będzie grozić dożywocie.

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Brutalny atak w Tarnowie

Do tragicznego zdarzenia doszło 13 sierpnia bieżącego roku przy ulicy Skowronków w Tarnowie. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, prokurator Mieczysław Sienicki, tego dnia 42-letni Lucjusz K. zaatakował 79-letnią kobietę, z którą wspólnie mieszkał.

- Mężczyzna zadał ofierze kilka ciosów pięścią w głowę, a także uderzył ją laptopem. W wyniku ataku kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pogotowie ratunkowe zostało wezwane na miejsce przez córkę pokrzywdzonej. Seniorka została przetransportowana do szpitala, gdzie przebywała przez ponad dwa tygodnie. Niestety, 29 sierpnia kobieta zmarła - informuje Mieczysław Sienicki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Decydujące wyniki sekcji zwłok

Sprawca został zatrzymany i na wniosek prokuratury, 15 sierpnia sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Lucjuszowi K. przedstawiono zarzut z artykułu 156 Kodeksu Karnego, czyli spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

W związku ze śmiercią kobiety, prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok. Jej wyniki będą kluczowe dla dalszego toku postępowania.

- Jeżeli wyniki sekcji zwłok potwierdzą, że zgon nastąpił w wyniku pobicia, istnieje bezpośredni związek przyczynowy między zadanymi urazami a śmiercią tej kobiety, wówczas jest możliwa zmiana kwalifikacji na zabójstwo – wyjaśnia prokurator Mieczysław Sienicki.

W takim przypadku zarzut zostałby zmieniony, a podejrzanemu groziłaby znacznie surowsza kara, z dożywotnim pozbawieniem wolności włącznie.

Sprawca przyznał się do winy

Podczas przesłuchania Lucjusz K. przyznał się do pobicia kobiety. Jak tłumaczył śledczym, motywem jego działania było wcześniejsze spożycie alkoholu. Z ustaleń prokuratury wynika, że 42-latek nie był dotychczas karany. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.

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Tak wygląda wyremontowany fragment ul. Batorego w Tarnowie

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