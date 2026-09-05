50 metrów miniaturowej kolei! Ta makieta w Tuchowie zachwyca dbałością o detale

Tuchów celebruje 150 lat kolei, oferując niezwykłą atrakcję dla miłośników pociągów i modelarstwa.

Krakowscy modelarze stworzyli imponującą, ponad 50-metrową makietę, gdzie miniaturowe pociągi przemierzają szczegółowo odwzorowane krajobrazy, stacje i tunele.

Odkryj, jak ten skomplikowany system działa z precyzją prawdziwej kolei i dowiedz się, kiedy możesz bezpłatnie podziwiać to wyjątkowe dzieło!

Tuchów świętuje 150-lecie istnienia kolei w tym mieście. Z tej okazji do mieszkańców przyjechał pociąg retro, natomiast w Domu Kultury przy ul. Chopina prezentowana jest okazała, ruchoma makieta kolejowa. Pasjonaci, zrzeszeni w Krakowskim Klubie Modelarzy Kolejowych, odtworzyli na niej linie kolejowe, stacje w miastach i na wsi, trasy, prowadzące przez lasy, pola a nawet tunel wiodący na drugą stronę góry. Odwiedzających zachwycają szczegóły, a twórcy chętnie dzielą się wiedzą i zdradzają szczegóły techniczne makiety:

- Kolej w miniaturze. Wszystko działa jak na kolei. Musi działać, bo inaczej się tego nie da ogarnąć, ponieważ każda lokomotywa ma maszynistę, więc ktoś musi ten ruch jakoś koordynować, a trudno rozmawiać z kolegą w powietrzu, więc mamy telefony. Tu jest pulpit odwzorowujący stacje, żebym nie musiał patrzeć. Przestawia się stąd rozjazdy, ustawia się sygnały. Ta stacja, przy której stoimy, jest wzorowana na stacjach z rejonu Małopolski, charakterystyczny austriacki budynek. Mnóstwo takich było. Układ torowy też mniej więcej przypomina austriacki, aczkolwiek jest to stacja po pełnej modernizacji. Można odwzorowywać różne epoki, praktycznie wszystkie od początku istnienia kolei. Jeżeli są bardzo jakieś takie ortodoksyjne imprezy, to się ustala, że jest to na przykład epoka trzecia, czyli powiedzmy od 45 do końca lat 60. Ale na takich imprezach, jak jesteśmy tutaj, obowiązuje taka luźna zasada: dużo i kolorowo, bo to głównie dzieci przychodzą. One tak szczegółowo nie muszą wiedzieć, a lubią kolorowe, lubią czasem zobaczyć taki pociąg, jak mamy za oknem, a takie tutaj też są - mówi Radiu ESKA Tarnów Tomasz Kołodziejski z Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych.

Wielu pasjonatów przyznaje, że miłość o kolei rośnie wraz z nimi od najmłodszych lat. Nie tylko zajmują się budową makiet i odwzorowywaniem rzeczywistych stacji, ale również kolekcjonują parowozy i wagony:

- Tu mam akurat parowozy kolei polskich, ale w domu są i francuskie, angielski by się znalazł, belgijski, jakiś, nawet Amerykanin. Każdy parowóz jest dla mnie piękny, bo jest parowozem! – dodaje pan Tomasz.

Na wystawie w Domu Kultury w Tuchowie można podziwiać makietę o długości około 50 metrów. Składa się z modułów, które precyzyjnie wykonane pasują jeden do drugiego i można je składać, niczym puzzle. W efekcie można podziwiać małe pociągi osobowe i towarowe, przemierzające różnorodne tereny – od miejskich, po leśne.

- To jest wykonane według pewnych norm, więc to łatwo połączyć wszystko razem i mechanicznie i elektrycznie. To tak jak puzzle się układa. Oczywiście kolega najpierw wcześniej ma dużo czasu, żeby zaprojektować ten cały układ, a potem to już tylko zgodnie z planem się montuje. Czasem dzieci ciągną tatusia, a potem sami zostają i przychodzą do klubu. No to jest normalne. Jeżeli go złapie bakcyl, to już będzie. My tu mamy taką parkę, koleżanka pracuje w Intercity, jest maszynistą, ma dwójkę dzieci. No to oni tak jak i my, jeżdżą na takie imprezy i nie mają z tym najmniejszych problemów.

Wystawę ruchomej makiety kolejowej można oglądać w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina w sobotę do godziny 18:00, natomiast w niedzielę – 6 września 2026 – wystawa będzie czynna od 10:00 do 16:00. Wstęp jest wolny. W niedzielę ponownie będzie można podziwiać na stacji w Tuchowie pociąg retro. Przyjazdy zabytkowego składu zaplanowano na godzinę 10:55 oraz 13:58.

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