Tarnów uczy młodzież: Jak nie dać się nabrać na deepfake'i i presję influencerów?

Tarnów uruchamia pionierski cykl bezpłatnych szkoleń "Świadomi w sieci", by przygotować młodzież na wyzwania cyfrowego świata.

Projekt odpowiada na rosnące zagrożenia, takie jak deepfake, fake newsy i presja społeczna, ucząc weryfikacji treści i kreatywnego wykorzystania mediów.

Odkryj, jak nie dać się wciągnąć w pułapki internetu i dowiedz się, jak zapisać się na te unikalne warsztaty!

Pierwsze dwa spotkania odbędą się już w poniedziałek, 7 września 2026. Mowa o cyklu szkoleń pod hasłem „Świadomi w sieci”. Projekt jest adresowany do młodzieży. Ma między innymi pokazywać mechanizmy, jakimi posługują się twórcy internetowi, aby wywierać określony wpływ na odbiorców. To odpowiedź na wyzwania obecnej rzeczywistości, w której fałszywe informacje oraz wytwory sztucznej inteligencji są coraz bardziej powszechne.

- Ten projekt porusza ogólnie rozwój technologii, problemy, z którymi się mierzymy w związku z tym - głównie media społecznościowe, nie oszukujmy się. Więc całą presję społecznościową, którą wymusza teraz jeszcze rozwój sztucznej inteligencji i co za tym idzie, deep fakeów, fake newsów, kwestie weryfikacji informacji, kwestie też twórczego, kreatywnego podejścia do tych mediów społecznościowych. Żeby to się nie kojarzyło tylko z tym bezmyślnym doomscrollingiem, zabijaniem czasu, ale za pomocą bardzo różnych narzędzi, metod związanych z kulturą, sztuką czy debatami oksfordzkimi, żeby pokazać za pomocą tego młodym ludziom, jak można dobrze, świadomie korzystać z sieci i z mediów społecznościowych – przekonuje inicjator projektu – Kamil Małochleb.

POSŁUCHAJ: na warsztaty "Świadomi w Sieci" zaprasza Kamil Małochleb

Pomysłodawcy przyznają, że Internet stwarza wiele problemów, jednak nie należy go demonizować. Chcą zachęcać do twórczego, kreatywnego korzystania z tego narzędzia.

- Zaczynamy, to jest projekt pilotażowy. Plany są, żeby to kontynuować, jeśli to będzie fajne i rozwijać. Zakres jest, obszar jest, więc myślę, że tak, bo to jest wyzwanie. To jest coś, z czym się nigdy wcześniej nie zmierzyliśmy. Nie mamy punktu odniesienia jakiegoś historycznego, cywilizacyjnego. Mamy okazję budować to, jak będą nasze dzieci, wnuki, prawnuki i następne pokolenia obchodzić się i być z mediami społecznościowymi, sztuczną inteligencją, z po prostu tą zmianą technologiczną i cywilizacyjną.

W ramach projektu „Świadomi w Sieci” przygotowano dwa cykle spotkań, po cztery warsztaty w każdym. Pierwszy będzie dotyczył kultury debaty – aby dostrzec argument, a jeśli się z kimś nie zgadzamy, to atakować argument, ale nie osobę. Spotkanie poprowadzi specjalista w dziedzinie debat oksfordzkich – Marcin Lewandowski. W ramach kolejnych warsztatów uczestnicy zajmą się problemem rozprzestrzeniania fałszywych informacji. Kamil Małochleb, który jest również iluzjonistą, przy pomocy wykorzystywanych w tej dziedzinie technik pokaże młodzieży, w jaki sposób można skutecznie odwrócić uwagę widza i skierować ją na coś innego. Będą też uczyli się weryfikowania czytanych treści i odróżniania fałszywych przekazów. Podczas kolejnego spotkania uczestnicy zajmą się kwestią presji społecznej, jaką wywierają na odbiorców między innymi influencerzy, a na ostatnim warsztacie młodzież nauczy się twórczego wykorzystywania mediów społecznościowych, poprzez praktyczne przygotowywanie treści do publikacji.

- Z Adamem Kiwiorem poprowadzimy we dwójkę i za pomocą technik kreatywnej burzy mózgów i technik, które się stosuje przy planowaniu i tworzeniu filmów, takich pełnometrażowych, pokażemy, jak można kreatywnie i ciekawie wykorzystać te media społecznościowe. Jak zaczerpnąć inspiracje? Jak zrobić coś nowego? Nie tylko podążać za tymi trendami, albo właśnie scrollować, tylko jak do tego można podejść w sposób twórczy. Zrobimy sobie taki profesjonalny storyboard, narysujemy, tak jak się tworzy filmy. Uczestnicy sobie stworzą jakiś scenariusz, podzielą się rolami i zrobią jakąś fajną, twórczą rolkę – zapowiada Kamil Małochleb.

Pierwsze dwa spotkania odbędą się już w poniedziałek, 7 września, o 17:00 i 20:00 w Tarnowskim Centrum Dialogu. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Edukacji w ramach programu „Kompas Młodego Obywatela”, dlatego uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udziału. Aby wziąć udział trzeba się zapisać. Szczegóły w naszej rozmowie – POSŁUCHAJ PODCASTU, oraz na profilu FB – „Świadomi w sieci”.

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