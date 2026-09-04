Nazywają je perłą renesansu i polskim biegunem ciepła. Idealne na krótki wyjazd

Mowa o Tarnowie, położonym około 80 kilometrów od Krakowa. Miasto promuje się jako polski biegun ciepła. Według historycznych danych meteorologicznych termiczne lato może trwać tutaj od 114 do 118 dni. Wrzesień jest więc dobrym momentem na spokojny spacer po mieście, choć przed wyjazdem należy oczywiście sprawdzić aktualną prognozę.

Zwiedzanie warto rozpocząć na rynku otoczonym kolorowymi kamienicami. W jego centralnej części stoi ratusz z ozdobną attyką i 28-metrową wieżą. Niedaleko znajduje się bazylika katedralna, w której można zobaczyć okazałe nagrobki przedstawicieli rodów Tarnowskich i Ostrogskich. To między innymi dzięki tym zabytkom Tarnów nazywany jest perłą renesansu.

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Co zobaczyć w Tarnowie?

Podczas spaceru warto odwiedzić ulice Żydowską i Wekslarską oraz zobaczyć bimę – pozostałość po najstarszej tarnowskiej synagodze. O wielokulturowej historii miasta przypomina również Muzeum Etnograficzne, posiadające kolekcję poświęconą kulturze Romów.

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest Park Strzelecki. Na wyspie pośrodku stawu znajduje się mauzoleum urodzonego w Tarnowie generała Józefa Bema. Na jednodniowy wyjazd warto zaplanować spacer po starówce, wizytę w katedrze i odpoczynek w parku. Przed przyjazdem najlepiej sprawdzić aktualne godziny otwarcia muzeów oraz innych atrakcji.